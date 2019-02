El reino y Campeones, las grandes triunfadoras de los Goya en Sevilla

Campeones gana el Goya a la Mejor Película y El reino logra siete de los 13 premios a los que aspiraba.

El partido de Campeones acabó bien. La taquillera comedia protagonizada por un grupo de discapacitados intelectuales que forman un singular equipo de baloncesto fue la mejor película de la 33 edición de los Premios Goya. La cinta de Javier Fesser, que era una de las favoritas de la noche con sus 11 nominaciones, logró el Goya a la Mejor Película, premio al que sumó el de actor revelación para Jesús Vidal y el de canción original (’Este es el momento’, de Coque Malla).

Fue la noche de Campeones y de El reino, thriller sobre la corrupción política en la España actual que pasó de ser la más nominada (13) a las más premiada al lograr los Goya de mejor dirección (Rodrigo Sorogoyen), actor protagonista (Antonio de la Torre), actor de reparto (Luis Zahera), guión adaptado (Sorogoyen e Isabel Peña), montaje (Alberto del Campo), música original (Oliver Arson) y sonido (Roberto Fernández y Alfonso Raposo).

Campeones y El reino compartieron la noche del cine español con Carmen y Lola, La sombra de la ley, El hombre que mató a Don Quijote, La enfermedad del domingo, Quién te cantará, La noche de 12 años y Superlópez.

Mucho premio para mucho talento en el palmarés de los Goya 2019, que se entregaron en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, marco en el que la ópera prima deArantxa Echevarría, Carmen y Lola, consiguió dos de los ocho galardones que podía conseguir (Goya a la Mejor Dirección Novel y Actriz de Reparto para Carolina Yuste); y la intérprete valenciana Susi Sánchez se coronó como Mejor Actriz Protagonista por meterse en la piel de una madre que se reencuentra con la hija que abandonó cuando era una niña en La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar.

En su versión masculina, el busto del pintor se quedó “en mi tierra”, subrayó el malagueño Antonio de la Torre, a quien el 13 le dio suerte, porque este número le hizo pasar de nominado a ganador por encarnar a un político corrupto en El reino. De la Torre, se despidió con un “hasta luego Lucas, por la gloria de mi madre”, una de las coletillas más populares de su paisano Chiquito de la Calzada.

En la noche del 2 de febrero, Arantxa Echevarría fue esa niña de ocho años “que siempre quiso ser directora de cine”. La novel cineasta y guionista vasca dedicó su película de amor “a aquellos que no permiten amar diferente, a los que no creen que no es necesario una ley de violencia de género…Es una historia de gitanas, lesbianas y mujeres”, destacó.

Echevarría se estrenó en estos reconocimientos como los intérpretes Carolina Yuste y Luis Zahera; el director de fotografía Josu Incháustegui (La sombra de la ley, cinta que también logró el Goya a la Mejor Dirección artística para Juan Pedro de Gaspar); el director Álvaro Brechner, por firmar el guión adaptado de La noche de 12 años; el compositor Oliver Arsonpor poner la música a El reino; y Jesús Vidal, que se hizo con el Goya al Mejor Actor Revelación por ser uno de los “campeones”. Este carismático leonés, filólogo de formación, no se olvidó de nadie en su larga lista de agradecimientos y dijo bien alto tres palabras: inclusión , visibilidad y diversidad, momento en el que todos sus compañeros del equipo de baloncesto ‘Los amigos’ se levantaron emocionado de sus asientos.

De Don Quijote a Superlópez

También fue su primera nominación con reconocimiento para Laura Pedro, quien junto a Lluís Rivera hizo volar a Superlópez, por cuyos efectos especiales alzó el busto del pintor; y para Eva Llorach, la revelación por Quién te cantará que se hizo “un Frances McDormand” y levantó de sus butacas a todas las mujeres nominadas “porque es muy difícil ser mujer”

Entre las veteranas en recoger Goyas, la diseñadora de vestuario Clara Bilbao, que consiguió su tercero por La sombra de la ley; Sylvie Imbert, quien junto a Amparo Sánchezy Pablo Pereda, sumó un tercero por el maquillaje y la peluquería de El hombre que mató a Don Quijote, cinta dirigida por Terry Gilliam, que también fue premiada por la dirección de producción de Yousaf Bokhari.

Miembros de los equipos de la película documental El silencio de los otros, que narra la lucha silenciada de las víctimas del régimen de Franco, de Almudena Carraceda y Robert Bahar; la cinta mexicana de Alfonso Cuarón, Roma, que ha arrasado en todos las entregas de premios y aspira a 10 Oscar; y la coproducción continental Cold War, del polaco Pawel Pawlikowsky también salieron con premio del FIBES, escenario en el que, treinta años después de coronarse como la mejor película de ese año, Mujeres al borde de un ataque de nervios celebró sus tres décadas. Loles León, Julieta Serrano y Rossy de Palmaacompañaron a Almodóvar en este especial cumpleaños, en el que el cineasta manchego recordó a Chus Lampreave y Fernando Guillén.

Ibáñez Serrador, maestro de cineastas

No se trasladó a la ciudad hispalense, pero hizo al auditorio sentirse niño otra vez. Chicho Ibáñez Serrador recibió el Goya de Honor en la Fiesta de Nominados, pero a Sevilla viajaron sus hijos cinematográficos Juan Antonio Bayona –autor de la pieza que se proyectó en el homenaje–, Amenábar, Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo. Todos con el creador de películas de culto del cine de género como ¿Quién puede matar a un niño? y La residencia porque los ocho conocidos cineastas reconocieron la influencia de este popular y querido creador de pesadillas que les abrió el camino, y ensalzaron la calidad de sus películas, su exitosa carrera, su amor y pasión por los títulos del género fantástico.

Cine y música

La estrella Rosalía, acompañada por el coro joven de L’Orfeó catalá, cantó a capella ‘Me quedo contigo’, el tema de la película de Carlos Saura Deprisa, deprisa. El trío formado por Amaia Romero-Rozalén-Judit Neddermann puso su voz a las cuatro canciones nominadas al Goya en esa categoría. Y con el pianista James Rhodes tocando el adagio Bach Marcello se recordó a las personas que nos dejaron en 2018. La última imagen del In Memoriam fue la de la presidenta de honor de la Academia, Yvonne Blake, momento que arrancó numerosos aplausos..

Y también hubo espectáculo en el número que arropó a los cortometrajistas en el que no faltó una banda pasacalle, batukada, inflables, confeti…Apareció hasta la tuna antes de conocer al ganador del Mejor Cortometraje de Ficción, que lo entregó el ministro más corto de la historia, Máxim Huerta.

“La Academia de todos”

“Hacer buenas películas y que lleguen al público”. Este es el principal deber de los cineastas, en palabras de Mariano Barroso. El presidente de la Academia de Cine subrayó que “somos la Academia de Berlanga, de Borau, de Trueba, de Saura o de Almodóvar..Pero también somos la Academia de Mario Camus, de José Luis Cuerda, de Pilar Miró, de Jaime Chávarri, de Josefina Molina, de Fernán Gómez… por nombrar solo a algunos directores que han hecho cine y también televisión”.

Barroso apostilló que “todos venimos del mismo origen, que no es otro que la palabra escrita por nuestros guionistas. Contamos sus historias para todo tipo de pantallas. El cine no va a desaparecer, solo está buscando permanentemente nuevas formas”, manifestó el máximo responsable de la institución en su discurso.

Palmarés de la 33 edición de los Premios Goya

Mejor película: Campeones, de Javier Fesser

Mejor dirección: Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Mejor actriz protagonista: Susi Sánchez, por La enfermedad del domingo

Mejor actor protagonista: Antonio de la Torre, por El reino

Mejor película iberoamericana: la mexicana Roma, de Alfonso Cuarón

Mejor película documental: El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar

Mejor dirección de producción: Yousaf Bokhari, por El hombre que mató a Don Quijote

Mejor maquillaje y peluquería:Sylvie Imbert, Amparo Sánchez y Pablo Perona, por El hombre que mató a Don Quijote

Mejor diseño de vestuario: Clara Bilbao, por La sombra de la ley

Mejor música original: Oliver Arson, por El reino

Mejor canción original:’Este es el momento’, de Coque Malla, por Campeones

Mejor dirección novel: Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

Mejor película europea: la polaca Cold War, de Pawel Pawlikowsky

Mejor película de animación: Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Nenow

Mejor actor de reparto: Luis Zahera, por El reino

Mejor cortometraje de ficción: Cerdita, de Carlota Pereda

Mejor cortometraje de animación: Cazatalentos, de José Herrera

Mejor cortometraje documental: Gaza, de Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo

Mejores efectos especiales: Laura Pedro y Lluís Rivera, por Superlópez

Mejor sonido: Roberto Fernández y Alfonso Raposo, por El reino

Mejor dirección artística:Juan Pedro de Gaspar, por La sombra de la ley

Mejor actor revelación: Jesús Vidal, por Campeones

Mejor guión original:Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Mejor guión adaptado:Álvaro Brechner, por La noche de los 12 años

Mejor actriz revelación: Eva Llorach, por Quién te cantará

Mejor montaje: Alberto del Campo, por El reino

Mejor dirección de fotografía:Josu Incháustegui, por La sombra de la ley

Mejor actriz de reparto: Carolina Yuste, por Carmen y Lola

Goya de Honor: Chicho Ibáñez Serrador