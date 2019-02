Ciudadanos descarta a Millán como candidato a la alcaldía

Javier Millán, portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla durante los últimos cuatro años, no será el candidato para las municipales que se celebrarán en mayo. Fran Hervías, secretario de organización del partido, ha sido el encargado de comunicarle a Millán la decisión de la organización. También se ha confirmado que no habrá primarias y que no hay un candidato claro aún.