Beltrán Pérez pide ante el PP apostar por el Metro de Sevilla

Beltrán Pérez: “Estoy convencido que el gobierno de Juanma Moreno traerá buenas noticias para el metro”.

El candidato a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, ha participado, esta mañana, en la Convención Nacional del PP que se celebra desde ayer en Madrid.

Durante su discurso, Pérez ha trasladado a la militancia un esperanzador mensaje tras la elección de Juan Manuel Moreno al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Para el Partido Popular, la presidencia de Moreno es una oportunidad si Sevilla tiene un alcalde del Partido Popular reivindicativo que ponga a Sevilla por encima de todo. Para Beltrán Pérez “con Juanma Moreno presidiendo el gobierno del cambio en Andalucía comienza la gran oportunidad para Sevilla después de años de marginación a la que ha sido sometida la capital andaluza”.

En este sentido, el portavoz popular considera a Juan Manuel Moreno como el elemento clave para desbloquear muchos de los proyectos que la Junta de Andalucía tiene pendientes con Sevilla. Sobre el metro, Pérez ha asegurado que “la red completa de metro es la gran apuesta de ciudad para el desarrollo económico y para la movilidad sostenible de Sevilla. Estoy convencido que el gobierno de Juanma Moreno traerá buenas noticias”.

El candidato a la Alcaldía ha afeado al alcalde socialista, Juan Espadas, el haber sido en todo este tiempo poco reivindicativo con la – hasta ayer – presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el haber sometido la conveniencia de su partido a los intereses de la propia ciudad.

“Espadas ha tenido cuatro años para reclamar la reactivación de los trabajos del metro, paralizados por la Junta de Andalucía desde hace más de una década. Si Sevilla, a estas alturas, no tiene varias líneas de metro funcionado es sólo y exclusivamente porque al PSOE le acompleja que Sevilla sea la capital de Andalucía”, argumenta Pérez. “El alcalde debería sonrojarse cuando ahora se pone a pedir el metro que no reivindicó a Susana Díaz en los últimos cuatro años”, explica.

Beltrán Pérez se compromete, al contrario que el socialista Espadas, a ser un alcalde reivindicativo y sin complejos. “Siempre he mantenido que Sevilla debe estar por encima de todo y así lo defenderé ante otras administraciones las gobierne o no miembros de mi partido. Sevilla no se merece un alcalde que se pliegue ante los suyos ni la ciudad debe de pedir perdón por las inversiones que se hicieron para el 92, que es el discurso que muchos socialistas han mantenido hasta el día de ayer”.