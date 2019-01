Conducía temerariamente por Torneo, ebrio y sin carné

Agentes de la Policía Local, adscritos al área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, han denunciado a un joven de unos 27 años, que triplicó el máximo permitido de alcoholemia cuando conducía a gran velocidad careciendo de carné desde hace nueve años.

Los hechos se produjeron a primera hora de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía Local circulaba por la C/ Torneo en dirección hacia C/ Arjona, y les adelantó a gran velocidad un vehículo, pudiendo comprobar que no sólo rebasaba los semáforos en rojo, sino que lo hacía sin la más mínima precaución

En ese momento comenzó una persecución, realizando este conductor un giro prohibido en la C/ San Laureano, cambiando el sentido de la marcha. Continuó haciendo un trompo para acceder a la gasolinera, donde los agentes pudieron darle alcance. Una vez contactaron con él, le apreciaron claros síntomas de embriaguez

Tras realizar la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo que triplicaba el máximo permitido. A su vez los agentes tuvieron conocimiento de que el conductor carecía de permiso de conducir por tenerlo retirado desde hace nueve años

Así las cosas, los agentes le informaron de la puesta en conocimiento judicial de todo lo sucedido, así como de la imposibilidad de seguir conduciendo, personándose en el lugar la propietaria del vehículo que se hizo cargo del mismo.