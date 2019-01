La población de Sevilla capital sigue cayendo y aumenta la de la provincia

La revisión de los datos del Padrón a fecha de 1 de enero de 2018 que han sido difundidos por el Instituto Nacional de Estadística en este inicio de 2019 indican que existen 688.711 habitantes empadronados en la ciudad de Sevilla, 723 menos que en el Padrón anterior. En cuanto a la provincia se contabilizan 1.939.887 vecinos empadronados, lo que supone 360 habitantes más respecto al año anterior. En esta ocasión se repite la tendencia y los municipios del área metropolitana como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Aljarafe, Coria del Río o Camas han vuelto a crecer.

Los datos de Sevilla capital son los más llamativos. La capital andaluza contabilizaba más de 704.000 vecinos empadronados entre 2005 y 2006, y continúa otro año más con su caída poblacional. En este último año la caída implica 723 vecinos menos, por los 1.132 habitantes menos del Padrón de 2017 respecto al de 2016.

En el caso opuesto, los municipios del área metropolitana han crecido en diferentes números. Dos Hermanas suma 617 vecinos empadronados más y ya contabiliza 133.168 habitantes; Alcalá de Guadaíra incorpora 150 nuevos habitantes y suma un total de 75.256; Mairena del Aljarafe gana 419 personas y ya tiene 45.890 habitantes ociales; Coria del Río suma 122 habitantes y contabiliza un total de 30.657 personas empadronadas; Camas gana 170 empadronados y ya tiene 27.463 personas inscritas.

En el caso particular de Utrera, se pierden 84 habitantes respecto a los 52.617 vecinos empadronados que se contabilizaron a inicios 2018. No obstante, a fecha de 1 de enero de 2018 aún no había sido aprobada ni materializada la segregación de la entidad local autónoma (ELA) de El Palmar de Troya, por lo que en el próximo Padrón ya contaremos con la cifra exacta del último municipio de la provincia de Sevilla.