Denuncian las condiciones “indignas” del mercadillo de San Diego

El portavoz y candidato a la alcaldía del Partido Popular, Beltrán Pérez, ha denunciado las condiciones indignas en las que se celebra cada viernes el mercadillo de San Diego, en el Distrito Norte.

Pérez ha explicado que “las 130 personas que se dedican a la venta ambulante en el lugar lo hacen en unas condiciones poco propicias para el desarrollo de su actividad por la inacción del gobierno del PSOE”.

El portavoz popular apunta al estado del solar en el que, de manera permanente, hay charcos que dificultan la colocación de los puestos y el tránsito de los clientes. “Cuando llueve, esos charcos que impiden poner sus puestos se convierten en un lago, un barrizal que los vendedores ambulantes padecen cada semana. La humedad se come literalmente a las familias que aquí trabajan, que lo hacen pasando frío en unas condiciones lamentables”, asegura.

Igualmente, la falta de delimitación de los espacios provoca que los puestos se coloquen de manera arbitraria, desorganizada, creando accesos que carecen de cualquier homologación ante una emergencia. “Y todo porque el gobierno del PSOE no se ha preocupado de regular, ordenar, limpiar y mantener estos solares como le corresponde por ley”, especifica. Además, pese a esa falta de acondicionamiento de los espacios, los vendedores continúan pagando la tasa que le exige el Ayuntamiento sin que la contraprestación sea digna.

Pérez recuerda que Espadas ha incumplido sus promesas con un colectivo que cumple a rajatabla con sus obligaciones fiscales y se ha encargado de desplazar a sus representantes. “Así no puede continuar la venta ambulante. La dignificación de la venta ambulante no es mantener este estado de cosas. No es atacar a las asociaciones que trabajan por la dignidad y formación de sus comerciantes y no es mantener la situación de los mercadillos de la ciudad de Sevilla en estas condiciones de infraestructura tercermundista. Unas condiciones en las que ni los comerciantes pueden desarrollar su trabajo con comodidad ni los clientes pueden venir a gusto a comprar”, señala el portavoz popular.