Olvidan entregar las llaves del parque de María Luisa a los directores de los museos

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha informado de que el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha cambiado todos los candados del Parque de María Luisa por motivos de seguridad, “pero lo insólito es que no han dado ninguna copia a los directores de los museos que allí se ubican”.

El Sindicato no entiende cómo “a dos organismos públicos, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, gobernados por el mismo partido; les cuesta tanto entenderse y llegar a acuerdos para solucionar los problemas de sus trabajadores y trabajadoras, incluso los más básicos, como permitirles el acceso o la salida de sus puestos de trabajo sin ningún tipo de trabas”.

“Los directores de los museos del parque de María Luisa han comprobado que ninguna de las llaves de las que disponían abrían ningún candado de las puertas de acceso. Ante esta situación intentaron ponerse en contacto telefónicamente con el responsable de Parques y Jardines para solucionar el problema, pero el intento, después de varias horas llamando, fue infructuoso”.

“Ante la extravagante situación, los trabajadores y trabajadoras del turno de noche de los museos han tenido que realizar su jornada laboral como si estuvieran encerrados en una jaula, con los problemas de seguridad para su integridad física que esto supone”, explican desde el Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla.

Desde el Sindicato explican que “el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que ha habido una incidencia puntual debido a una confusión de turnos y que efectivamente, tras cambiar los candados de las puertas del parque no se procedió a la entrega de las nuevas llaves a los responsables de los museos, pero que dicho problema ya se ha solucionado. No obstante, CCOO constata que, a día de hoy, no se han entregado las llaves de ningún candado”.