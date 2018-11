Griñán se niega a declarar en el Senado por el caso de los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se ha negado a declarar en el Senado durante la Comisión de Investigación de financiación de los partidos políticos.

Griñán a alegado para no hacer declaraciones que ha de “preservar” su “derecho a la defensa y garantía de presunción de inocencia. El expresidente se enfrenta mañana en Sevilla a la vista oral por el juicio de los ERE.

“Estoy pendiente de hacer mi informe de defensa, no lo he hecho aun, y entenderá que en este momento no puedo perjudicar mi derecho a defensa”, ha expresado.

En la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos solamente participa el PP, puesto que la oposición puso en su día de manifiesto su opinión de que esta comisión en la Cámara Alta nació de la intención de mermar la que ya hay en el Congreso sobre financiación irregular del PP.