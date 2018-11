Un estudio de la US logra analizar a través de algoritmos los patrones del flamenco

El aumento de colecciones de flamenco en formato digital y la facilidad de acceso a través de internet exige el desarrollo de métodos de análisis y descripción computacionales para indexar y analizar el contenido musical de manera automática.

Una tesis presentada por la doctoranda Nadine Kroher propone nuevos algoritmos para realizar esta labor enfocados a la música flamenca, que además permiten descubrir correlaciones interesantes y asimilar conocimientos sobre este género poco documentado.

La Music Information Retrival (MIR) es un área de investigación multidisciplinar dedicada a la extracción automática de información musical desde grabaciones de audio y partituras. Sin embargo, la gran mayoría de las herramientas existentes se dirigen a la música clásica y la música popular occidental. Por ello, a menudo, no responden bien cuando se aplican a las tradiciones musicales no occidentales. Además, las características y los conceptos musicales específicos de una tradición musical pueden implicar nuevos desafíos computacionales, para los cuales no existen métodos adecuados.

Esto ocurre especialmente con el flamenco, un género musical centrado en la improvisación y la espontaneidad. Por eso, esta tesis enfoca estas limitaciones y realiza una serie de contribuciones en forma de algoritmos novedosos, evaluaciones comparativas y estudios basados en datos, dirigidos a varias dimensiones musicales y que abarcan diversas parcelas de campos como ingeniería, matemática computacional, estadística, optimización y musicología computacional.

Estos algoritmos permiten extraer información musical de alto nivel de una grabación de flamenco. Uno de ellos encuentra patrones melódicos predefinidos entre miles de canciones. Otro es capaz de segmentar una grabación en secciones de voz, guitarra de acompañamiento, falseta y palmas.

Una particularidad del género, que influye enormemente en el trabajo presentado en esta tesis, es la ausencia de partituras para el cante flamenco. En consecuencia, los métodos computacionales deben basarse únicamente en el análisis de grabaciones o de transcripciones extraídas automáticamente, lo que genera una colección de nuevos problemas computacionales.

Otro aspecto clave del flamenco es la presencia de patrones melódicos recurrentes, que están sujetos a variación y ornamentación durante su interpretación. Desde la perspectiva computacional, esta tesis identifica y aborda tres tareas relacionadas con esta característica: la clasificación por melodía, la búsqueda de secuencias melódicas y la extracción de patrones melódicos.

De forma paralela se ha desarrollado un sistema capaz de identificar al cantaor que aparece en un fichero de video. Este trabajo está basado en los últimos avances en reconocimiento facial. Para ello, en primer lugar, se detectan las caras en el video. A continuación, se analiza el movimiento de la boca para determinar si la cara pertenece al cantaor (y no a otra persona en el escenario). Y, finalmente, se compara ese rostro con otras imágenes ya archivadas para identificar el cantaor.