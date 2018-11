Un tramo de la calle Alfarería permanecerá cortado al tráfico en horario laboral durante un mes

La calle Alfarería, ubicada en el Distrito Triana, quedará en parte cortada al tráfico rodado en horario laboral a partir de mañana y durante un mes para que la compañía Endesa pueda acometer obras de renovación de su red eléctrica de media tensión.

Este corte de circulación se ha planificado desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, distribuyendo esa vía en cuatro tramos y estableciendo dos horarios con objeto de facilitar la circulación y el acceso de los residentes y vehículos con plaza de garaje en Alfarería.

En concreto, esta afección al tráfico será sólo en horario laboral, mientras que durante la noche la circulación no se verá interrumpida puesto que los operarios colocarán placas de acero en las zanjas que estén abiertas para que puedan pasar los vehículos al igual que para los fines de semanas y los festivos.

El primer tramo de la calle atañe al que discurre entre Ronda de Triana y la calle Procurador, que no tendrá afección alguna. A partir de Procurador y hasta el número 39 –en dirección hacia San Jacinto– no podrán circular los vehículos, salvo los que tengan garajes en la calle Alfarería y los residentes acreditados en la misma que requieran hacer alguna gestión en domicilio y que deberán salir a contramano –un operario facilitará la entrada y salida. El tercer tramo comprende entre el número 39 y Antillano Campos, tramo al que no podrán acceder vehículos, aunque se permitirá el acceso al único garaje existente. Por último, no tendrá afección la parte de Alfarería entre Antillano Campos y San Jacinto.

El corte se inicia mañana en horario laboral y se extenderá durante un mes como máximo, aunque se tratará de acelerar estos trabajos por parte de Endesa para reducir molestias a los vecinos y las vecinas y reducir el efecto sobre la circulación general en Triana.