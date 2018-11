Dos días sin luz en el CEIP Pedro Garfias

El Ampa denuncia que la situación ha empeorado desde que el verano pasado el Ayuntamiento cambió el cuadro eléctrico, que detecta cada fallo de una instalación que no se ha renovado.

El Ceip Pedro Garfias lleva sin luz desde el día 7 de noviembre, y “mañana día 9 amaneceremos otra vez sin luz”, denuncia el Ampa Huerta Estrella. En este sentido, aseguran, que el Ayuntamiento y la empresa “se pasan la responsabilidad, sin que nadie solucione nada”. La Dirección del Centro y el Ampa aseguran que han hecho un seguimiento y que han llamado ya a todas las puertas posibles. “La respuesta ha sido una medida provisional que sólo ha durado 15 días”, lamentan.

Desde el año pasado el centro viene sufriendo continuos cortes de luz debido a una instalación antigua y deficiente. Durante las obras de este verano se instaló un potente cuadro eléctrico que “no ha hecho más que empeorar la situación, ya que detecta cualquier fallo de una instalación que sigue siendo la misma”.

“El Pedro Garfias es un Centro Tic de primaria de la capital de Sevilla con claustro y equipo directivo que trabaja desde casa, trámites e impresiones que no se pueden realizar, apagones de pizarras digitales, clases sin luz en días oscuros de lluvia, estrés o clases a oscuras, equipos dañados, un nuevo porterillo de entrada que ya no funciona… y el frío, que está a la vuelta de la esquina, y estos cortes también afectan a la programación de la caldera”, lamentan. “En estas circunstancias no se puede dar clases” denuncian los padres, el claustro y Dirección del Centro, quienes exigen una solución inmediata.