Vecinos del extrarradio de Sevilla se manifiestan contra el “deterioro” de sus barrios

Unas “2.500 personas” de diversos barrios de la periferia de Sevilla, según ha cuantificado la denominada plataforma vecinal ‘Interdistritos Barrios Hartos’, organizadora de la marcha, se han manifestado este domingo en demanda de inversiones, planes de empleo específicos y de una policía de barrio para combatir el “paro, precariedad, deterioro y falta de tranquilidad” que sufren, según informan agencias.

La movilización ha tenido lugar en el centro de la ciudad y ha concluido en la Plaza Nueva. En la plataforma de carácter asambleario se han integrado los barrios de Torreblanca, Bellavista, Pino Montano, Begoña, Tres Barrios, Su Eminencia, Palmete, Polígono Sur, Cerro Amate, San Jerónimo, Valdezorras, Aeropuerto Viejo, Macarena y el Casco Antiguo Norte, que aseguran vivir una situación de desempleo, inseguridad y “recortes” en servicios sociales, educación y salud que “da lugar a una degeneración importante, un deterioro de las condiciones de vida”.

En la manifestación también han estado el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, y la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, quien ha justificado la reacción de los vecinos de la periferia porque “piden derechos y dignidad nada más”, ante el “hartazgo de la desatención que tiene el gobierno socialista del alcalde Juan Espadas”.

Serrano ha criticado la actitud de Espadas, que “el otro día decía que esto no representaba a nadie, que estas personas no estaban queriendo aclarar las reivindicaciones, y eso no es así, lo que sucede es que son plataforma transversales nuevas que no son las habituales asociaciones de vecinos con las que el gobierno socialista se sentía tan cómodo de negociar”. “Aquí hay personas que simplemente quiere recursos, una seguridad que no están teniendo y dignidad para sus barrios”, ha manifestado.

También ha participado en la movilización el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, quien se ha manifestado en la misma línea que Participa Sevilla al exigir al gobierno local “que deje de dar la espalda a los barrios obreros de la ciudad y atienda, de una vez, las reivindicaciones de los vecinos que se han manifestado”.

Así, ha expresado que los vecinos “hoy cuentan con unos servicios públicos municipales más deteriorados y siguen esperando los planes de empleo, las inversiones y la policía de barrio tantas veces prometida por el alcalde cuando estaba en la oposición”.