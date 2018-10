El 77% de los profesores piensan que los padres de alumnos les han perdido el respeto

Cambridge University publica por quinto año consecutivo el barómetro Cambridge Monitor, dedicado en esta ocasión a hacer una radiografía sobre la ‘Innovación en la Educación’ en España a través de los que mejor conocen la situación, los profesores y profesoras. Las conclusiones apuntan a que la educación necesita adaptarse a una realidad , en la que el bullying, los recortes y los conflictos entre padres y profesores están a la orden del día.

Difícil relación entre profesorado y padres

El 93,8% del profesorado de Andalucía cree que los padres delegan en la escuela la responsabilidad de la educación de sus hijos, ligeramente por debajo la media a nivel nacional, que se encuentra en el 94%. Tanto es así que, el 77,3% de los encuestados de Andalucía cree que los padres han perdido el respeto y la confianza hacia ellos. Al contrario, en un 87%, sí se sienten respetados por los alumnos. Del mismo modo, consideran que los padres son el colectivo que peor valora su trabajo y que el que mejor lo hace son sus propios alumnos, por encima de sus compañeros y la dirección del centro. En cuanto a la administración, solo el 18% se siente apoyado por ella, por encima de la media nacional, la cual se encuentra en el 16%. Todos estos datos los lleva a concluir que la sociedad no es consciente de la importancia de la educación, de hecho, solo el 37% de los andaluces, considera que la sociedad sí es consciente de su importancia.

Respecto a una de las principales fuentes de conflicto entre padres y profesores en los últimos años, los deberes y exámenes, más de la mitad no considera que los alumnos tengan ni demasiados exámenes, ni demasiados deberes. Mientras que, sobre si los deberes deben hacerle fuera o dentro del horario lectivo, no hay unanimidad; el 37% considera que deben hacerse fuera del horario lectivo, el 26% durante el mismo y el 37% no está seguro de qué es lo más recomendable.

El Sistema actual no prepara a los jóvenes para el futuro

Profundizando en el análisis del estudio, el 55% de los docentes andaluces, cree que, en el actual contexto de incertidumbre, no tienen claro si están preparando a sus alumnos para los retos de futuro. Y en la misma línea, el 74% advierte que en el futuro el mercado laboral valorará más las competencias que los conocimientos, al mismo tiempo que el 68% creen que el futuro de la educación pasará por replantear la evaluación de los alumnos.

Además, tan solo el 14% cree que la educación está experimentando un cambio positivo y el 84% opina que el sistema educativo necesita adaptarse a los cambios que está sufriendo la sociedad, por debajo de la media del profesorado español, que se sitúa en el 86%.

El bullying sigue aumentando sus cifras

Relativo a otro de los problemas que más preocupa a la sociedad en la actualidad, el bullying, los datos no son esperanzadores, más del 60% del profesorado (63%) encuestado considera que el porcentaje de casos ha aumentado en los últimos años en Andalucía. Todavía más, el 71% lo considera un problema importante actualmente en los centros de enseñanza de la región.

El 88% del colectivo docente de Andalucía cree que el uso de Redes Sociales influye en el aumento de los casos de bullying. En cuanto a la comparación con otras regiones, Cantabria es la región donde los participantes en la encuesta reconocen haber observado menos casos de bullying a lo largo de su carrera, al contrario que Canarias quienes son los que más reconocen haber observado casos en sus aulas. Mientras que Andalucía se encuentra por encima de la media.

En cuanto al tipo de centro, a nivel nacional, pese a que está muy igualado, los colegios privados son el tipo de colegios donde sus docentes más consideran que el bullying ha aumentado recientemente y es un problema importante en la actualidad. Para resolver este problema el 81% de los andaluces, confía en la educación emocional, al igual que el resto del profesorado español. Un proceso educativo basado en el desarrollo y gestión de las competencias emocionales, con el fin de conseguir el desarrollo integral de la personalidad del individuo.

Problemas del sistema educativo

El 65% del colectivo docente de Andalucía encuestado considera que el sistema educativo se ha quedado obsoleto y no responde a las necesidades del siglo XXI. Por ello, reclaman un pacto de estado para mejorar la educación (86%). Sin embargo, no se muestras optimistas, ya que el 80% de los encuestados cree que la educación no es una prioridad para nuestros políticos. En comparación con otras regiones, los catalanes son los que más de acuerdo están con esta afirmación, concretamente el 94%. Asimismo, el 83% del profesorado andaluz, opina que el sistema actual sufre falta de recursos, y el 85% que los recortes afectan negativamente a la calidad de educación en España.

Señalan también como razones de esta obsolescencia, el 91%, que el sistema educativo sufre demasiados cambios de legislación. Además, todas las políticas recientes son valoradas negativamente: políticas del gobierno central, 64% negativamente vs 10% positivamente, y políticas de la C. A., 67% negativamente vs 9% positivamente.