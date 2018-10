Sevilla instalará 11 ecopuntos para la recogida de residuos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasam ha iniciado la puesta en servicio de los Ecopuntos, unas instalaciones diseñadas para la recogida selectiva de residuos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores de la vía pública. Se instalará uno por distrito, hasta alcanzar las 11 unidades, con un presupuesto total de 322.410 euros. El primero se ha puesto en servicio hoy en el distrito Macarena con una acción de divulgación e información sobre su uso dirigida a vecinos y vecinas, así como a la población escolar. El resto se irán instalando de forma progresiva a lo largo de los próximos días.

Los Ecopuntos son pequeñas instalaciones fijas, alimentadas por energía solar e integradas en la ciudad, que funcionan como puntos limpios para poder depositar en ellas residuos de origen domiciliario, de pequeñas dimensiones. Se trata de espacios cerrados con bocas de vertido a contenedores de almacenamiento. Estarán disponibles las 24 horas al día, siete días a la semana. El objetivo es evitar que este tipo de materiales se arrojen al contenedor de orgánica y resto.

El tipo de residuo que puede recogerse en estos Ecopuntos son: tóner y cartuchos de tinta, aceite vegetal usado, cápsulas de café aluminio, cápsulas de café de plástico, CD/DVD//Cintas de video/audio, neumáticos pequeños (bicicletas y similares), vidrio no envase (espejos, cristal ventanas, vasos, etc.), pilas botón, pilas normales, pequeños electrodomésticos, chatarra electrónica, móviles, baterías pequeñas, cargadores, pequeños envases vacíos contaminados (disolventes, pinturas, aceite motor, aerosoles, etc.), fluorescentes, lámparas de bajo consumo usadas, termómetros de mercurio, radiografías y material fotográfico, agujas y objetos cortantes (cuchilla, cutter, etc.). Igualmente, disponen de un espacio habilitado para el intercambio de libros.

Además, dichas instalaciones cuentan con: acabado anti-graffiti, letreros para residuos con braille, sistema de extinción de incendios autónomo, panel publicitario (Mupi), sistema de alumbrado tipo LED y sistema de energía fotovoltaica.

Los Ecopuntos complementan y mejoran la función que realizan los cuatro puntos limpios de Sevilla, un servicio con una valoración de notable alto en las encuestas de satisfacción. Por sus características, estos Ecopuntos, tienen limitada la cantidad de residuos que se pueden depositar en ellos.

En este sentido, quienes quieran deshacerse de residuos de mayor tamaño o grandes cantidades, deberán desplazarse a las instalaciones de Los Olivos, Los Pinos, Los Naranjos y Las Jacarandas. En el caso de que se trate de muebles y enseres, se puede seguir solicitando el servicio gratuito de retirada a través del 010, 955010010 o www.lipasam.es

Los Ecopuntos se están instalando en los siguientes puntos de la ciudad: