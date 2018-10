Libertad provisional para el segundo detenido por el apuñalamiento de un joven en Pino Montano

Libertad provisional y sin fianza para uno de los detenidos como presunto autor de los delitos de robo con violencia después de apuñalar a un joven en el barrio sevillano de Pino Montano, además del robo de bolsos, móviles y una bicicleta. Así lo ha decretado el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla dos días después de que se ordenara su ingreso en prisión después de su detención.

La jueza encargada del auto ha sido María Elvira Alberola. En dicho auto señala que el detenido, cuya defensa ha sido ejercida por David Pareja y Juan Miguel Podadera, debe comparecer en sede judicial los días 2 y 16 de cada mes y cuantas veces fuera llamado, así como deberá notificar al mismo sus cambios de domicilio.

Para el cambio en la situación del detenido, que en dos días ha pasado de ingresar en prisión a quedar en libertad, se ha tenido en cuenta por la instructora el resultado de las diligencias en rueda practicadas este jueves. Así, los menores víctimas de los robos, que no reconocieron al investigado en reconocimiento fotográfico, no lo han reconocido tampoco en rueda de reconocimiento, formada por personas de características similares.

Asimismo, tampoco han reconocido con total seguridad al investigado las víctimas del robo ocurrido el 4 de septiembre en la calle Parque Despeñaperros, así como otra víctima, que reconoció al investigado fotográficamente, “sin duda no lo reconoció en rueda de reconocimiento” y otra persona que acompañaba a esta víctima lo reconoció, pero “no lo hizo con total seguridad”.

Al variar los motivos que condujeron a la autoridad judicial a decretar el ingreso en prisión provisional y no siendo reconocido por las dos víctimas menores de uno de los robos y sólo otra de otro robo pero “con dudas”, la juez instructora ahora considera que procede decretar la puesta en libertad.

Los hechos

La víctima presentaba siete pinchazos entre la espalda y el brazo.

Entorno a las 23:50 del 4 de septiembre, según comenta un testigo, un joven de unos 15 años era apuñalado en Pino Montano después de que tres jóvenes de unos 25 años robasen las pertenencias que llevaban la víctima y su pareja. Los agresores huían en bicicletas dirección al Vacie con las pertenencias robadas en una riñonera.

La víctima presentaba siete pinchazos entre la espalda y el brazo quien recibió las primeras atenciones por parte de vecinos hasta que llegaron agentes policiales y el servicio sanitario. A este respecto los testigos señalan que los servicios de emergencia tardaron en llegar entre 15 y 20 minutos.

Los vecinos de este barrio señalan como año tras año la inseguridad del mismo aumenta y el ayuntamiento no pone las medidas necesarias para terminar con este problema que atemoriza a las personas que allí residen.

La primera de las detenciones

El detenido actuaba junto con otros dos varones que ya han sido identificados y están siendo buscados para su detención.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de diecisiete años de edad, como presunto autor de un robo con violencia cometido en la barriada de Pino Montano. El detenido no actuaba solo, sino que lo hacía en compañía de otros dos varones ya identificados por la policía y que están siendo buscados para su detención. Los autores se comportaban de forma violenta y empleaban un arma blanca para amedrentar a sus víctimas, que no dudaban en utilizar si era necesario para conseguir sus propósitos. En uno de los robos una de las víctimas recibió hasta siete puñaladas, necesitando ser asistido in situ por los servicios sanitarios. El detenido por la policía nacional del robo violento, ya pasó a disposición de la Fiscalía de Menores, quien decretó su ingresó en un Centro de Menores.