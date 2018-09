Cerca de 400 personas participarán en La Noche Europea de los Investigadores

El evento se celebrará el viernes 28 de septiembre y de forma simultánea en más de 250 ciudades.

Sevilla se une por séptimo año consecutivo a La Noche Europea de los Investigadores, una iniciativa que saca a la calle a miles de profesionales de la investigación de forma simultánea en más de 250 ciudades de todo el continente. El evento se celebrará el viernes 28 de septiembre bajo el eslogan “Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti”. En Sevilla participarán cerca de 400 personas entre personal docente e investigador, técnicos, organizadores y alumnado voluntario; una cifra que casi duplica la de ediciones anteriores. Se prevé contar con la presencia de más de 10.000 visitantes.

Se han previsto alrededor de 80 actividades, que se desarrollarán a partir de las 18 horas en cuatro espacios del centro de la ciudad: la Plaza Nueva, la Sala Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, la Sede Olavide en Sevilla – Centro, de la Universidad Pablo de Olavide (C/ Laraña, nº 4) y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS (C/ Madre de Dios nº 1). En todos los emplazamientos se ofrecerá una programación conjunta diseñada por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad de Sevilla (US) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración del Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la reflexión en torno a la importancia de la conservación, el estudio y la interpretación del patrimonio cultural, ya que el evento se une a la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Tendrá un lugar importante a través de charlas como la del proyecto Itálica Patrimonio Mundial de la Humanidad, talleres como ‘La visión de nuestros mayores, elemento clave para entender el patrimonio cultural’ o talleres infantiles del Kid Corner centrados en la figura del universal pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, coincidiendo con la celebración del año dedicado a su figura: ‘Merienda con Murillo’ y ‘Conoce a Murillo con tus cinco sentidos’, que integran la historia, el arte y diversos aspectos de la salud, ofreciendo una experiencia enriquecedora guiada por profesionales del Servicio de Salud del Ayuntamiento.

La Plaza Nueva acogerá una decena de carpas en las que se celebrarán diversas actividades. Una de ellas, bajo el nombre de Corner Europeo (Espacio Celestino Mutis), se ocupará especialmente de los proyectos de investigación financiados por los diferentes programas de la Comisión Europea. Se expondrán temas como el ‘Almacenamiento termoquímico de la energía solar’, a cargo de Ricardo Chacartegui, de la US; los nuevos desafíos de los ‘Robots con inteligencia’, por Luis Merino, de la UPO; o las ‘Microalgas, de la evolución a la mesa’, por parte de Inmaculada Couso, del CSIC.

Por su parte, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea contará también con una carpa en la que se enfatizará aún más la perspectiva europea con varios talleres y microencuentros en torno a temas como la inteligencia artificial, el cambio climático, el aprendizaje digital o la obsolescencia programada, entre otros. Además, la investigadora Emilia Gómez Gutiérrez, que recientemente ha recibido la medalla de la ciudad por su carrera investigadora, explicará al público asistente el proyecto de inteligencia artificial que lidera aquí.

El teatro, la música y su relación con la ciencia tendrán el CICUS como su escenario principal, con la presentación de propuestas teatrales. Por su parte, uno de los nuevos emplazamientos de este año, la Sede Olavide en Sevilla – Centro, estrenará su andadura en La Noche Europea de l@s Investigador@s con varias propuestas: los microencuentros ‘Efectos de las actividades humanas sobre la Biodiversidad’, ‘Los bichos en el arte’, y ‘Todas contra Eurípides’, con un anticipo del montaje de las Tesmoforias de Aristófanes, una hilarante comedia en la que las mujeres toman la voz y se rebelan contra Eurípides.

En la página web se puede consultar la programación detallada. Justo antes de terminar la jornada, a las 0.00 horas, la empresa educativa Engranajes Ciencia sorteará un bono-regalo de cinco experiencias para dos personas.

La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 250 ciudades europeas desde 2005. Se trata ya del séptimo año consecutivo que las ocho provincias andaluzas, coordinadas por la Fundación Descubre, participan en esta iniciativa. Un total de 13 instituciones científicas de toda la región cooperarán para acercar la ciencia a la ciudadanía.