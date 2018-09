Lopera, absuelto de manera definitiva

El expresidente del Real Betis Hugo Galera decide no recurrir al Tribunal Supremo la sentencia exculpatoria dictada el pasado mes de marzo.

Manuel Ruiz de Lopera ha quedado definitivamente absuelto de los cargos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos durante los años que gestionó el Real Betis. La Audiencia de Sevilla ha declarado firme la sentencia que lo absolvió, tras llegar a un acuerdo extrajudicial con varias de las acusaciones -que lograron devolver el control accionarial del club a los pequeños accionistas-, después de que la única que no se unió al acuerdo, Béticos por el Villamarín, la plataforma liderada por el ex presidente Hugo Galera, no haya formalizado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que había anunciado en marzo pasado, tras dictarse la sentencia absolutoria, informa Diario de Sevilla.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, en una providencia dictada el pasado día 12 de septiembre, señala expresamente que “no habiendo comparecido en el plazo concedido la procuradora para otorgar el apud acta anunciado, se tiene por renunciada respecto del recurso de casación anunciado a la acusación particular Béticos por el Villamarín”. A renglón seguido, el tribunal declara la “firmeza de la sentencia”, es decir, la absolución de Manuel Ruiz de Lopera y de los otros acusados.