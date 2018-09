16 asociaciones vecinales convocan una manifestación contra la inseguridad

16 organizaciones vecinales de Sevilla se reunieron este martes en el foro denominado “Plataforma Vecinal Interdistritos” en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y decidieron que el próximo día 28 de octubre todo el malestar acumulado en los “barrios maltratados” tendrá ocasión de manifestarse pacífica y masivamente ante las autoridades.

En dicha reunión los y las asistentes, en diferentes intervenciones, remarcaron que el problema de inseguridad ciudadana no es un tema irreal o en descenso, como se afirma desde determinados estamentos institucionales. De esta forma respondían a las recientes declaraciones de algunos responsables municipales y el Delegado del Gobierno en Andalucía que apuntan a un carácter ilusorio o exagerado a las denuncias de los vecinos. “Los barrios se están organizando y movilizando por algo y no por gusto, nadie está inventando el problema”, se ha apuntado.

Asimismo se ha señalado que la Plataforma Vecinal Interdistritos es un punto de coordinación para organizar la respuesta a una situación que se acerca a límites inaceptables. Cabe señalar también que se ha anotado que desde Interdistritos se rechaza y condena toda expresión de grupúsculos vinculados a la ultraderecha de contenido racista o xenófobo, que tratan de manipular la movilización ciudadana llevándola al terreno del linchamiento y el incremento de la violencia.

Se ha remarcado que el problema de la inseguridad forma parte de uno general, de abandono y maltrato a “las zonas más humildes de la ciudad, a cuyos intereses parece que nunca les llega el turno”. El objetivo fundamental de esta movilización es levantar la voz acallada de los barrios. Se reivindica la denominada policía de barrio, pero a la vez se pone sobre la mesa la necesidad de poner por delante de todo a las personas y la vida. Como nota significativa, se ha denunciado que mientras en 2011 había 12 escuelas taller y talleres de empleo, 7 años más tarde hay solamente 5, en una ciudad donde, en la zonas obreras, las tasas de paro juvenil superan el 55%. Igualmente se ha señalado que en la medida en que los barrios se abandonan, todos los problemas sociales se incrementan; entre ellos se encuentra el problema de la inseguridad. Esto condena a cientos de miles de personas comunes no sólo a situaciones sociales difíciles (insoportables en muchos casos), sino a tener además que sufrir el despojo del derecho a vivir pacífica y tranquilamente en sus barrios.

La Plataforma Interdistritos subraya que no quiere más promesas, que reivindica intervenciones urgentes en cada zona, porque, como están demostrando desde las instancias oficiales con determinadas medidas (aunque sean cosméticas y superficiales) en barrios como Bellavista o Pino Montano, si quieren, pueden. En este sentido, la gran movilización sevillana del 28 de octubre no aceptará más dilaciones porque reclama resultados urgentemente. Por ello, la convocatoria de manifestación conjunta de todos de los barrios se mantendrá sí o sí para dar cauce pacífico a una voz que no puede callar más y para mostrar que la gente que sufre esta situación no se conforma.

Hacen un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de los barrios afectados a participar en cuantas asambleas, reuniones y acciones previas se convoquen por parte de las diferentes PLATAFORMAS Y AAVV con el objetivo de extender la movilización y organización vecinal.