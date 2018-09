Denido un menor por el apuñalamiento y robo con violencia en Pino Montano

El detenido actuaba junto con otros dos varones que ya han sido identificados y están siendo buscados para su detención.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de diecisiete años de edad, como presunto autor de un robo con violencia cometido en la barriada de Pino Montano. El detenido no actuaba solo, sino que lo hacía en compañía de otros dos varones ya identificados por la policía y que están siendo buscados para su detención. Los autores se comportaban de forma violenta y empleaban un arma blanca para amedrentar a sus víctimas, que no dudaban en utilizar si era necesario para conseguir sus propósitos. En uno de los robos una de las víctimas recibió hasta siete puñaladas, necesitando ser asistido in situ por los servicios sanitarios. El detenido por la policía nacional del robo violento, ya pasó a disposición de la Fiscalía de Menores, quien decretó su ingresó en un Centro de Menores.

La víctima recibió siete puñaladas en la espalda

La investigación se inició nada más tener conocimiento de los hechos ocurridos a primeros de septiembre, cuando las víctimas, dos menores de edad, fueron abordados por tres personas que con violencia les golpearon hasta hacerse con sus teléfonos móviles, recibiendo una de las víctimas hasta siete puñaladas en la espalda, por lo que tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios en el mismo lugar de los hechos.

Además esa misma noche, estas tres personas cometieron otro robo, utilizando el mismo patrón de actuación: intimidaron a sus víctimas –buscadas como en el robo anterior entre menores de edad – con una navaja y les golpearon hasta hacerse con el botín, esta vez una bicicleta.

El hecho de que los dos robos violentos se cometieran en la misma zona geográfica, apuntaba a que los autores podrían residir o moverse por esas zonas de manera habitual.

Igualmente, a través de la descripción física aportada por las víctimas y la continuas diligencias policiales, los agentes encauzaron la investigación hasta que consiguieron la identificación de los presuntos autores; llevándose a cabo la primera de las detenciones el pasado viernes día 7.

El detenido ya pasó a disposición de Fiscalía de Menores quien decretó su ingreso en un Centro de Menores, continuando el operativo policial abierto a la espera de futuras detenciones, llevado a cabo por el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Macarena