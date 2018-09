El gobierno niega incidencias graves en la apertura del curso escolar

El PP denuncia que hay padres que desconocen si mañana empezarán las clases en Sevilla por el retraso en las obras y falta de planificación de Espadas.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, ha destacado el volumen de inversión en centros educativos de la capital, que arrancarán el curso manteniendo la hoja de ruta que se ha establecido con los equipos directivos, las AMPAS y alumnado. “2018 será un ejercicio de inversión récord en los espacios educativos que llevaban años de espera después de los parches del mandato del PP, en el que no se hizo nada. Este récord de inversión conlleva que la programación se extienda durante todo el año ya que contempla renovaciones integrales y complejas soluciones a los problemas de los centros que han sido presentadas, coordinadas y complementadas con las propuestas de las comunidades educativas” según ha destacado la delegada de Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, Adela Castaño, que responde así al portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, que ha denunciado que “hay padres, profesores y alumnos de colegios de Sevilla que no saben cuándo empezarán las clases debido al retraso en las obras por la falta de planificación del alcalde del PSOE”.

Así, Pérez ha explicado que en la Escuela Infantil Santa Catalina del Distrito Macarena aún no saben si mañana comenzarán las clases y cuyo patio está lleno de hormigoneras, materiales de obra. En la puerta del colegio hay un cartel que dice: “según edificios municipales, aunque la obra continúe el lunes el centro tendrá las medidas de seguridad necesarias para su apertura y comienzo del curso escolar. Sin embargo, el equipo docente del centro, por indicación del servicio de inspección, se reunirá a las 9:00 y valorará cuando comenzarán las clases, por lo que hay 150 padres de niños que no saben cuándo empezarán las clases sus niños. “Es inadmisible que esto ocurra, ya que las obras en los colegios se deben realizar con la suficiente planificación y coordinación con la dirección del centro. Todas las obras debían haberse realizado en verano y causar las menores molestias a los padres, alumnos y profesores que no saben cuándo ni cómo comenzarán las clases”.

En este sentido, Pérez ha señalado que “no es el único caso, en el CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa del Distrito Cerro, también hay un grave retraso de las obras que han estado paralizadas totalmente durante tres semanas en agosto”. Ha detallado que “se llevan a cabo desde junio, por lo que, con un plazo de ejecución de dos meses, tenían que haber estado terminadas en agosto. Sin embargo, a unos días de empezar las clases presentan un estado lamentable y de gran peligrosidad para alumnado, familias y profesores, y no se sabe cuándo terminarán. El enorme retraso provoca que se encuentren camiones, máquinas, vallas, cuerdas de nivel, losas amontonadas, montículos de arena, partes del suelo y bordillos rotos, firme irregular y trabajadores de la construcción en plena faena“. Las obras están localizadas en la puerta de acceso a los edificios, patio de infantil, patio de primero ciclo y zona de acceso a proveedores para el abastecimiento del comedor escolar.

El gobierno afirma que en el centro de educación infantil Santa Catalina por fin se han acometido obras que tenían pendientes desde hacía muchos años y que se han ejecutado en el presente ejercicio. Se están eliminando barreras arquitectónicas que garanticen la accesibilidad en el centro y otras mejoras como la adaptación del edificio utilizado como vivienda de la portería. En total, suponen una inversión de más de 80.000 euros que está cumpliendo los plazos marcados. “Si el PP durante sus cuatro años hubiera visitado este centro y hubiera tomado nota de verdad de sus necesidades esta obra estaría hecha hace seis o siete años que es cuando debía haberse realizado. Pero es ahora cuando por fin hay un gobierno que está apostando por invertir en los colegios”, apuntó la delegada.

En este sentido, la delegada ha recordado que el objetivo de inversión para el año 2018 alcanza los 6 millones de euros para actuaciones en 60 colegios “que mejoran centros que en muchos casos llevaban muchos años de espera y que suponen en algunos casos una auténtica trasformación en asuntos como accesibilidad, patios, o eficiencia energética porque no se hicieron antes”.

Esta cantidad supone “el triple de la inversión que afrontaba el Gobierno de Zoido y de Beltrán Pérez en cada año de su legislatura”, un dato “incuestionable que el PP pretende ocultar fomentando el alarmismo entre el alumnado y los padres y madres”. Asimismo, la delegada ha recordado que recientemente se ha anunciado una nueva fase de inversiones en colegios tras la aprobación de nuevos planes en la primera junta de gobierno del nuevo curso político en la que se licitaron o adjudicaron mejoras para centros educativos por un importe de 1,4 millones de euros que afectarán a una decena de colegios.

IU lamenta la falta de noticias sobre el nuevo colegio previsto en Casco Antiguo

La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida, Eva Oliva, ha lamentado este domingo que el nuevo curso escolar en Sevilla arranque, una vez más, “sin noticias” sobre el colegio público previsto en el Casco Antiguo, a pesar de las reiteradas promesas realizadas por la Junta de Andalucía al respecto. Asimismo, la concejala de IU ha criticado la reciente decisión del gobierno de Juan Espadas (PSOE) de eliminar el uso educativo del edificio que hasta hace un par de años ocupaba el Liceo Francés para ubicar allí la sede administrativa del Distrito.

Oliva ha mostrado así el rechazo de su formación política a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) iniciada por el Ayuntamiento, este pasado mes de agosto, para que el inmueble de la calle Torneo, de propiedad municipal, sea adscrito al Distrito a fin de trasladar allí su sede administrativa. Una medida que, en opinión de IU, en modo alguno resulta prioritaria y, mucho menos, “si tenemos en cuenta las importantes carencias de dotaciones sociales y ciudadanas que arrastra el barrio”.

“Una vez más comprobamos la nula apuesta del PSOE por la escuela pública y de calidad”, ha señalado Oliva, tras reprochar a Espadas que “desaproveche otra oportunidad” para intentar paliar la falta de plazas escolares que sufre el Casco Antiguo. “No estamos de acuerdo con esa modificación del PGOU”, ha enfatizado la edil de Izquierda Unida, quien recalca que “llueve sobre mojado” porque ya son varios los suelos de uso educativo que el centro de la ciudad ha perdido con Espadas como alcalde en este mandato.

La concejala de IU ha criticado el empeño del PSOE por “dar la espalda” a “una problemática que viene de largo” y que todos los años provoca las protestas de padres y madres de la zona. En este sentido, Oliva ha aludido a las últimas movilizaciones llevadas a cabo por la comunidad educativa del CEIP Sor Ángela de la Cruz a cuenta de la saturación que conllevará el aumento de las líneas de infantil impuesto en este centro por el gobierno andaluz de Susana Díaz (PSOE), sin diálogo ni consenso, de cara al presente curso escolar.

“La realidad es que no sólo no sabemos nada del nuevo colegio público proyectado en el solar de la calle Sol, sino que tanto el Ayuntamiento como la Junta se niegan aprovechar para este fin, aunque solo sea de forma provisional, alguno de los edificios vacíos que hay en el Casco Antiguo como el inmueble que ocupaba el Liceo Francés”, ha lamentado Oliva.

Desde lzquierda Unida recuerdan que en 2016, Junta y Consistorio aseguraron que el CEIP previsto en el entorno de los jardines de El Valle estaría listo en el plazo de dos años. “Pero nos encontramos ya a cuatro meses de 2019 y no sólo seguimos sin noticias del nuevo equipamiento, sino que la Consejería de Educación continúa recurriendo a las mismas prácticas chapuceras de siempre para cubrir la demanda de plazas escolares en el Casco Antiguo”. “No queremos soluciones intermedias: Ni aumento de ratio ni más aulas en colegios ya completos. Lo que hace falta son más pupitres y que las administraciones atiendan de una vez esta demanda vecinal”, ha concluido Oliva.