El PP denuncia el estado “lamentable” del cementerio

La formación habla de “lápidas y tumbas totalmente destrozadas”, alertando sobre la “deplorable” situación en la que se encuentran varias calles.

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Belmonte, ha denunciado el estado “lamentable” y desastroso del cementerio, donde hay lápidas y tumbas rotas. Así, el concejal del Grupo Popular, Rafael Belmonte, ha visitado el cementerio, tras recibir varias denuncias, y ha comprobado in situ la “deplorable” situación en la que se encuentran algunas calles del cementerio.

“Es realmente incomprensible que el camposanto municipal se encuentre en estas condiciones. No es justo que los sevillanos se encuentren las tumbas y lápidas de sus familiares totalmente destrozadas por la nula gestión del alcalde del PSOE, por lo que exigimos que el gobierno municipal tome medidas cuanto antes”.

“No entendemos como el gobierno del señor Espadas no hace nada para evitar esta situación y toma medidas, ya que hay familias que no pueden visitar a sus familiares porque las calles están acordonadas sin saber cuál es el motivo. Da la sensación de que al alcalde del PSOE no le importa lo que está ocurriendo, algo que es absolutamente vergonzoso”, ha añadido Belmonte.

Además, ha detallado el concejal popular que “ya no es solo que haya lápidas y tumbas totalmente destrozadas, sino que hay calles que no tienen la iluminación adecuada, ni siquiera hay cámara frigorífica en el cementerio y no hay la seguridad adecuada, por lo que los robos son constantes. En definitiva, son muchas las instalaciones del camposanto municipal que necesitan mejoras, incluso hay varias calles que tienen que ser adecentadas”.

“La nula gestión del señor Espadas es más que evidente. El alcalde de Sevilla no se preocupa por los asuntos de la ciudad, actúa de espaldas a los sevillanos y no se interesa porque los servicios municipales funcionen con eficacia y presten la mejor atención”, ha manifestado Belmonte.

En este sentido, Belmonte ha concluido que “urge que el señor Espadas tome medidas para evitar que el cementerio de Sevilla presente esta imagen tan lamentable”.

El Ayuntamiento demolerá los osarios en mal estado

Por su parte, el delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo, ha aclarado hoy que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Área de Patrimonio, está en trámites de contratación de una empresa que ejecute la demolición, “previo traslado de los restos óseos con todas las garantías”, de un grupo de osarios en mal estado en la zona más antigua del Cementerio de San Fernando, y que esta ha sido acotada ya por lógicas razones de seguridad.

Castillo ha explicado que el arquitecto del cementerio determinó que existía riesgo de derrumbe de ese grupo de osarios, “de ahí que se haya acotado la zona y se esté localizando y hablando ya con los familiares de las personas allí enterradas para que los restos sean trasladados a otros osarios con todas las garantías legales, al ser un proceso complicado”.

Para evitar riesgos a quienes visitan el camposanto y a su plantilla, se decidió acotar esos osarios –“que son de las construcciones más antiguas del Cementerio de San Fernando”–, proyectar el derribo y emprender los trámites administrativos con los familiares. “La ausencia de mantenimiento durante los últimos cuatro años de gobierno local del Partido Popular, y, sobre todo, la antigüedad obligan ahora a intervenir, tal y como estamos haciendo con todas las garantías”, ha recalcado el delegado de Hacienda y Administración Pública.

“Estamos trabajando con rigurosidad y seriedad y con el máximo respeto. Primero, previniendo el riesgo a las personas que visitan o trabajan en el Cementerio de San Fernando. Segundo, localizando a las familias, quienes tienen que ser conocedores de todo el proceso y del traslado de los restos óseos. Y por último, demoliendo esos osarios ruinosos”, ha desgranado Joaquín Castillo, quien ha recordado que existen en marcha proyectos para ampliar el número de tumbas en el camposanto sevillano y ha afeado al PP “que hable sin saber y sin tan siquiera preguntar”.