El PP acusa a Espadas de ocultar información sobre el accidente del Alcázar

La formación asegura que el alcalde de Sevilla “tiene sometido al ICAS y al Alcázar a un auténtico caos de gestión”, al tiempo que avanza que el Patronato del Alcázar, convocado a exigencias del PP, “estudiará las circunstancias del accidente y la caótica gestión económica”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento, María del Mar Sánchez Estrella, ha denunciado que “el alcalde del PSOE oculta información sobre el accidente del Alcázar por miedo a que se sepa la verdad”.

Así, ha lamentado “la falta de transparencia y opacidad por parte del alcalde del PSOE, Juan Espadas, que oculta los informes y expedientes del Real Alcázar a la oposición, lo cuentan a los medios de comunicación y a la oposición no nos permiten verlos, algo que nos parece una auténtica falta de respeto”. Además, ha reiterado que “Espadas se ha visto obligado a convocar el Patronato del Alcázar con carácter urgente, a exigencias del PP”. Ha añadido que “el PP preguntará si el Alcázar tenía seguro de responsabilidad civil en vigor, ante las dudas generadas en torno a su existencia”.

Sánchez Estrella ha manifestado que “el Alcalde socialista, Juan Espadas, se ha visto acorralado ante las presiones del Partido Popular para que sea mostrada toda la información que ayude a aclarar las circunstancias del accidente mortal del pasado mes de mayo por la caída de la rama de un árbol. No ha tenido más opción que convocar el Patronato del Alcázar tal y como le hemos solicitado, pues todavía no ha respondido ante el mismo de la gestión del gobierno municipal”.

En este sentido, Sánchez Estrella ha añadido que “Espadas está dando muestras de ser un Alcalde poco solvente e irresponsable, pues sigue ocultando información, mientras culpa al PP de su incapacidad confundiendo a los ciudadanos porque sabe que la gravedad de lo ocurrido en el Alcázar terminará pasándole factura y habrán de derivarse las responsabilidades políticas oportunas, tal y como el PP le viene exigiendo”.

La portavoz adjunta del PP ha afirmado que “no es cierto que el PP disponga de la información que ha pedido, pues las preguntas que le hemos formulado al Alcalde no han sido respondidas. Espadas debe aclarar por qué no ha mostrado aún los expedientes que el PP le ha solicitado y por qué ha contestado que por encontrarnos en período vacacional no estarían disponibles hasta septiembre. Una respuesta insólita que demuestra que se está ocultando información, y que contrasta con las declaraciones de ayer a los medios de comunicación sobre el contenido de dichos expedientes. La información se muestra, no se cuenta”.

En este sentido, Sánchez Estrella significa que “hay muchas cuestiones que han de ser aclaradas y que se están manteniendo ocultas. Un ejemplo es el supuesto seguro de responsabilidad civil que obligatoriamente ha de tener contratado el Real Alcázar, y que hemos pedido, pero seguimos a la espera de que nos lo muestren. Éste y otros asuntos son de gran relevancia para aclarar lo ocurrido, sus causas y sus consecuencias, porque es evidente que ha existido negligencia en la gestión del accidente”.

La edil popular ha denunciado que “un alcalde no puede insultar a la oposición por hacer su trabajo. El único que intenta confundir es él, porque la oposición y la ciudadanía deben estar informados. Seguiremos denunciando lo que consideremos oportuno sobre la gestión de Espadas y su Gobierno. El Alcázar es uno de los monumentos más importantes de España y está viendo dañada su imagen por culpa de Espadas, que está mostrando un comportamiento esquivo, falto de rigor, impropio de un alcalde, que ante la exigencia de responsabilidad del Partido Popular insulta y esquiva sus obligaciones”.

Sánchez Estrella ha resaltado que “el PP seguirá en la misma línea de trabajo para asegurar una gestión correcta del Real Alcázar, tanto de su arbolado, como de cualquier otra cuestión relacionada con su funcionamiento. Estamos muy preocupados por el monumento, y seguiremos estudiando, entre otros asuntos, las fragantes irregularidades que el PP viene denunciando sobre la financiación arbitraria de gastos con los fondos del Alcázar, que, en lugar de destinarse a la rehabilitación del Patrimonio Histórico Artístico, están sufragando caprichosamente otras actividades, contraviniendo el convenio existente”.