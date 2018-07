Los taxis de Sevilla bajo mínimos por la huelga, al menos hasta este miércoles

Las asociaciones mayoritarias del sector del taxi en Sevilla continuarán de huelga indefinida, al menos hasta el mediodía de este miércoles, cuando volverán a reunirse en asamblea para decidir próximas actuaciones. De momento siguen secundando la huelga promovida por los taxistas madrileños y barceloneses al no haberse llegado ayer lunes a ningún acuerdo con el ministerio de Fomento. Solicitan más restricciones al número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que son las que utilizan servicios como Uber o Cabify (esta última es la que opera en Sevilla) a las que consideran empresas intrusas para el sector.

Esta situación hace que Sevilla capital se encuentre bajo mínimos de taxis, ya que tan sólo funcionan los servicios básicos, es decir, que sólo un 10% de la flota está operativa para cubrir los servicios urgentes de personas mayores, embarazadas y discapacitados. Aunque en Madrid y en Barcelona no se están cobrando estos servicios mínimos, en Sevilla se ha dejado a la elección de cada taxista.

Esto supone que hay unos 175 taxis por turno en la ciudad. Los servicios mínimos que han establecido los propios taxistas al no haber convocatorio oficial de huelga (comenzó de manera espontánea a través de mensajes telefónicos y redes sociales) consisten en realizar todos aquellos trayectos requeridos por personas mayores o con movilidad reducida, o aquellos ciudadanos que necesiten un taxi con urgencia por una cuestión de salud o de otro tipo. Coger un taxi durante los últimos cinco días en la ciudad y hasta mañana es tarea complicada.

El servicio al Aeropuerto de Sevilla también está afectado desde este lunes al unirse a la huelga Solidaridad Hispalense, la asociación que tiene el monopolio en San Pablo. Las estampas de turistas despistados en la estación de trenes de Santa Justa es también similar.

Fracaso de la reunión de este lunes con Fomento

La reunión en Madrid entre los sindicatos del taxi y el Ministerio de Fomento terminó sin ninguna solución en claro. Ese martes es el turno de los representantes de empresas con vehículos VTC. También se ha adelantado a mañana la reunión de la Conferencia Nacional de Transporte, prevista inicialmente para el 11 de septiembre, con presencia de todas las comunidades autónomas.

Una vez concluida la reunión de ayer con el sector del taxi, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, explicó que en el Consejo de Ministros del próximo viernes se hará una declaración política de compromiso con el sector del taxi, con una “hoja de ruta”, y a mediados de septiembre habrá “un nuevo marco normativo”. En concreto, un Real Decreto Ley con medidas para que efectivamente se cumpla la proporción de una licencia de VTC por cada treinta de taxis que fija la ley.

Ábalos apela a la responsabilidad de los taxistas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha apelado este martes a la responsabilidad de los taxistas para que desconvoquen en esta misma jornada los paros convocados en todo el país, “que nos permitan trabajar en el propósito que han provocado las movilizaciones y mantener diálogo y tranquilidad en el país”, toda vez que entiende que este conflicto “no lo tienen que asumir los ciudadanos”

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el titular de Fomento ha apelado a la “conciencia cívica de quienes prestan un servicio público, que no son particulares sino personas que gozan de una licencia administrativa que les permite ejercer un servicio público y están llamados a una mayor responsabilidad que quienes no tienen ese servicio público que prestar”, por eso les ha reclamado que desconvoquen hoy mismo las movilizaciones y que continúe el diálogo para resolver esta situación.

Ábalos ha asegurado que ha escuchado “noticias esperanzadoras” sobre una posible desconvocatoria que “gustaría mucho” al Gobierno central, todo después de la reunión que se celebró ayer en el Ministerio con los taxistas, donde su departamento ha intentado de ejercer como mediador por su posición regulatoria, “una larga reunión para acercar posiciones en torno a lo que es el reequilibro en el transporte urbano entre los VTC y los taxis”.

Así, ha señalado que este es un problema que “viene de años” porque el sector del taxi “no ha visto que haya mejorado su posición y, a raíz de una iniciativa unilateral en Barcelona que invadía competencias, se ha activado este conflicto”, si bien ha matizado que “en el fondo lo que ocurre en una situación de escaso equilibro de acuerdo a las expectativas que 1/30 que se había venido hablando”.

De este modo, Ábalos ha explicado que la reunión de este lunes se desarrolló en “buen ambiente” y que las conclusiones que se extrajeron fueron “suficientes y buenas”, y que así se valoraron después del encuentro, según ha relatado.

No obstante, ha lamentado que la conclusión de la reunión no fue aprobar este propósito “que constituye una buena hoja de ruta, seria y en un plazo razonable, que alcanzaría hasta mitad de septiembre y que contemplaría, además de una disposición del Gobierno que se expresaría en el próximo Consejo de Ministros como voluntad política, también llevaría un marco regulatorio que equilibrara esta situación y una transferencia a las comunidades autónomas para que estas a su vez puedan acordar con los ayuntamientos según los casos”.

“Es un intento serio, merecemos una cierta confianza respecto a esa voluntad que fue bien recogida en la reunión”, ha agregado el titular de Fomento, que ha confiado en que haya acuerdo porque el texto resultante de la reunión “bien merece esa confianza” pues, como ha agregado, “no he oído mayor argumento que la confianza, no que la posición no fuera positiva”.