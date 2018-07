Devuelve un cheque al portador de 38.900 euros encontrado en la calle

Una joven de Sevilla encontró un cheque al portador por valor de 38.900 euros en plena calle y a través de la información del propio documento localizó a su propietario y se lo devolvió. Así lo ha explicado Manuel González, el empresario que, junto a su socio, Samuel Pérez, perdió el cheque por un descuido el pasado miércoles, cuando ambos se encontraban en la calle Carretera de Carmona de la capital hispalense.

La desaparición del documento la comunicaron de forma inmediata a la Guardia Civil, pero al día siguiente recibieron una llamada de una joven que les dijo que había encontrado el cheque tirado en la calle y que, al ser al portador, se lo quería entregar en mano para evitar que alguien lo pudiese cobrar de forma fraudulenta.

Manuel González ha dicho que se quedaron “sorprendidos, porque la chica podría haber cogido el cheque, entrar en el banco y cobrarlo, pero en lugar de eso vio el nombre de la empresa que lo extendió, entró en internet, localizó el teléfono y no paró hasta localizarnos”. En la jornada de ayer acudieron a la cita con ella para que les devolviese el cheque, “y su actitud fue impresionante, hasta tal punto que no quiso ninguna gratitud, aunque le ofrecimos 300 euros por su gesto, pero ella se negó y dijo que nos lo quería devolver porque era su obligación al no ser suyo”.