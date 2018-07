Ecologistas pedirá en el Pleno que se investiguen las talas indiscriminadas

El próximo viernes 27 de julio, Ecologistas en Acción junto a otras entidades, preguntarán acerca de las recientes actuaciones de Medio Ambiente, Parques y Jardines en el turno de ruegos y preguntas durante el último Pleno del Ayuntamiento del antes del verano. Según la asociación la mala gestión y la improvisación para tratar los problemas fitosanitarios en la ciudad han desembocado este verano en un nuevo episodios de talas masivas.

Ecologistas en Acción pedirá en el Pleno de este viernes que se abra una investigación sobre las prácticas de talas que está llevando a cabo el Ayuntamiento y que se depuren responsabilidades.

“Desde hace años, Ecologistas en Acción y otras entidades ciudadanas preocupadas por la gestión del patrimonio arbóreo de Sevilla vienen reclamando una mayor transparencia en materia de gestión del arbolado de la ciudad. El primer paso y clave para una gestión eficaz y rigurosa es una evaluación pormenorizada y actualizada del estado del arbolado. Los contratos firmados por las empresas adjudicatarias para el mantenimiento, la poda, los apeos y la reposición del arbolado del viario, tienen que realizarse con minuciosidad y en base a los inventarios actualizados de árboles en todos los Distritos y en plazos de tiempo razonables”, señalan en una nota de prensa.

“Estos inventarios -continúan- se concretan en fichas que deben ser la base que certifique el estado de cada árbol de la ciudad y que se corresponderá con las fichas de apeo, como exige la Ordenanza de Arbolado de Parque y Jardines del Municipio de Sevilla y el acuerdo en pleno del Ayuntamiento de Sevilla de diciembre de 2005. Sin embargo, las fichas que se publican parecen realizadas a medida para justificar a posteriori las decisiones adoptadas a pesar de que el Ayuntamiento encargó al inicio del mandato del actual alcalde, en el verano de 2015, un estudio general sobre el estado del arbolado”.

Según la asociación ecologista, “el contenido de este expediente se ha estado ocultando a propósito y los árboles en mal estado no han sido tratados desde entonces incumpliendo la normativa. A fecha de hoy, a pesar de haber sufrido varios temporales con fuertes rachas de viento en febrero y marzo, durante los cuales la ciudadanía ha estado expuesta a un peligro por caída inminente de ramas según el consistorio, no sabemos si dicho inventario se encuentra actualizado como debería haber ocurrido al inicio del contrato”. “Esto es una muestra más de la improvisación y mala gestión con la que se realiza el mantenimiento del arbolado urbano”, según los ecologistas. “Cuando no se pueden atender los árboles, se cortan todos”, sentencian.

Ecologistas en Acción también pregunta por los macro-contratos y su coste real, exigiendo un seguimiento y un control de su ejecución, puesto que, aseguran, no se está realizando por la escasa dotación de recursos y técnicos cualificados que tiene el área. La garantía de que estos servicios funcionen tienen que venir de lo público ya que los criterios de rentabilidad no son económicos, sino sociales. En relación a las podas, existen planes anuales que determinan a priori el momento idóneo de las mismas atendiendo a las características de los árboles y la función que cumplen en el ecosistema urbano (refugio y cría de especies) y que en las últimas semanas se han saltado incumpliendo de nuevo la ordenanza, según los ecologistas.

Por otro lado, el Ayyuntamiento de Sevilla junto al de otras ciudades europeas se sumó en 2009 a la idea de establecer una serie de medidas para disminuir los efectos del cambio climáticos que en 2015 el Alcalde de Sevilla y presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima, renovó en París en el marco de un nuevo Pacto Europeo de Alcaldes por el Clima y la Energía. De las casi 80 medidas que contiene el PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible) para luchar contra el cambio climático y reducir la emisión de CO₂ y otros gases de efecto invernadero una de ellas recoge la plantación de 10.000 árboles en el viario de la ciudad, de los que según el propio Ayto. faltarían 8.000, con un coste aproximado de dos millones seiscientos mil euros, de los que hasta el momento se habrían gastado 650.000 euros.

Ecologistas en Acción pide explicaciones sobre la mala gestión del arbolado en Sevilla, y el cese inmediato de las talas y poda a destiempo e indiscriminada, y pide que se abra una investigación y se depuren responsabilidades pertinentes.