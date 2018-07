El guardia civil de La Manada niega que tuviera móvil en la cárcel

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de La Manada condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento contra una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, ha asegurado este lunes que es “totalmente mentira” que tuviera un móvil en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid), donde estuvo preso.

En declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde los cinco miembros de La Manada tienen que acudir lunes, miércoles y viernes de cada semana a cumplir con una de las medidas cautelares fijadas por la Audiencia de Navarra para su puesta en libertad provisional, Guerrero ha señalado que es “totalmente mentira” que tuviera móvil en la cárcel como la semana pasada adelantó LaSexta y lo que ha motivado, a instancias del Ministerio de Defensa, que la prisión de Alcalá haya abierto un expediente para aclarar si tuvo un móvil en su celda durante su estancia en la cárcel.

“No era mi móvil y se ha encontrado después de que yo estuviera allí. No tiene nada que ver conmigo”, ha expresado. Además, ha asegurado que “nadie” del Ministerio de Defensa se ha puesto en contacto con él, que se ha mostrado tranquilo.

De otro lado, Guerrero que ha explicado a los medios que llevan “un mes en la calle y viniendo a firmar a los juzgados y no hemos hecho ninguna declaración”. “Estoy deseando hablar pero no es el momento procesal oportuno ni el sitio, el día que decida hablar no lo haré aquí para evitar el trabajo –de los medios– de estar aquí todos los lunes, miércoles y viernes, porque no voy a hacer declaraciones en los juzgados”, ha añadido.