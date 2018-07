El Ateneo presenta a los Reyes Magos de la Cabalgata 2019

Aunque aún falta mucho para los polvorones, los mazapanes y los villancicos, el Ateneo de Sevilla ha presentado a los Reyes Magos y su cortejo para la Cabalgata del 5 de enero de 2019. Miguel Gallego, Ángel Aguado y Cristobal Martínez serán Sus Majestades. José Manuel Soto ha sido elegido como pregonero de la Cabalgata.

Rey Melchor, Miguel Gallego Jurado

Empresario de reconocido prestigio tanto en la Comunidad Autónoma Andaluza como en el resto de España, Europa y Centroamérica. Su carrera empresarial comenzó a los dieciocho años, antes de la finalización de sus estudios, al incorporarse a la empresa fundada por su padre. Concluida su formación académica y con amplia experiencia industrial, asume, junto a sus hermanos, la función de gestión de la empresa familiar GRUPO MIGASA, del que es presidente. En el seno de su empresa ha asumido e impulsado la expansión y comercio al exterior con la apertura de nuevos mercados a sus productos no solo a Europa, sino al resto de continentes de Asia, América y África. Ello ha supuesto que en la actualidad sea la empresa líder en el sector aceitero en nuestro país.También preside el Grupo Lando Inversiones, que desarrolla sus actividades en sectores como, Agricultura, Restauración, Hostelería, Inmobiliario, Tecnologías y Educación. Está vinculado a las organizaciones empresariales, tanto en Andalucía como en Madrid. Sus actividades fuera del mundo empresarial, se centran en la defensa y desarrollo de la cultura y tradiciones de Andalucía, especialmente de la ciudad de Sevilla, a través de sus actividades como miembro activo del Club de Leones, el cual ha presidido durante años. Persona muy relacionada durante años con el Real Club de Enganches de Andalucía y con la Academia Gastronómica del sector vinícola de Andalucía. Posee muchos reconocimientos empresariales, y tiene la distinción de la Medalla de Andalucía, concedida por la Junta de Andalucía.

Rey Gaspar: Ángel Aguado Aparicio

Director Regional en Andalucía Occidental y Extremadura del Grupo El Corte Inglés. Llegó a Sevilla, desde las oficinas centrales de Madrid en 1996, para asumir la Dirección Regional en el año 2002. Ha desarrollado toda su carrera profesional en El Corte Inglés, e incluso la académica, pues se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED, a través del Centro Asociado Ramón Areces. Casualidades de la vida hacen que este año se cumpla el cincuentenario del primer centro comercial de su empresa, así como el medio siglo de su actividad profesional en la empresa. Desde entonces, han creado una extensa red de centros comerciales que abarca desde el Casco Antiguo hasta las zonas de expansión de la ciudad para dar servicio a Sevilla y su área metropolitana, fue patrocinador oficial de la Expo 92, además, a lo largo de estos años ha organizado multitud de concursos, exposiciones de arte, actos literarios, apoyando las tradiciones y eventos populares, culturales, sociales y deportivos de nuestra ciudad.

Rey Baltasar: Cristóbal Martínez Fernández

Es delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, desde 2015. Afiliado a la ONCE desde 1984, se quedó ciego a los 17 años, es licenciado en Filosofía, rama de Psicología por la Universidad de Granada, y comenzó su trayectoria laboral como vendedor de la ONCE en Baeza (Jaén), donde a las pocas semanas se estrenó con un premio de 50 millones de las antiguas pesetas. Ha dirigido los Departamentos de Juego y de Servicios Sociales en Granada, la educación integrada en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla y ha sido director de la Organización en Málaga durante 11 años antes de dirigir la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, que cuenta con 15.633 afiliados. Es presidente también de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y de la Asociación Cultural de Personas Ciegas y Discapacidad Visual de Andalucía. El Grupo Social ONCE (la suma de ONCE, Fundación ONCE e ILUNION) cuenta en Andalucía con 11.637 trabajadores. Se trata de la primera persona ciega en España que encarna la figura de un Rey Mago en una Cabalgata de Reyes. La ONCE, que tuvo parte de su origen en la Asociación Hispalense de Ciegos, celebra este año su 80 aniversario.

Estrella de la Ilusión: Laura Ruiz Jiménez.

Estudió en el Colegio Calasancio Hispalense. A continuación, Ciencias Económicas Empresariales en la Universidad de Sevilla. Actualmente, está iniciando su formación en Marketing e Investigación de Mercado. Hace un año que trabaja en Bogaris empresa especializada en la promoción de grandes superficies comerciales, logísticas e industriales.

Pregonero: José Manuel Soto

Sus primeros pasos en el mundo de la música los da en el Coro de la Hermandad del Rocío de Triana, allá por el año 1979, para la que compondría una misa rociera y multitud de piezas más. En 1983, con tan sólo 22 años, inicia su carrera en solitario, después de haber formado parte de varios grupos con los que trabajó en fiestas privadas y pequeñas salas de conciertos. La grabación de su primer disco llegaría en 1986. Sus primeros trabajos serían con pequeñas compañías independientes de Sevilla, con las que grabó tres discos; pero en 1988 firma un importante contrato con la compañía discográfica CBS, que sería la encargada de producir diez discos más, hasta el año 1998. En estos 25 años de carrera musical ha grabado 18 discos, ha dado más de 1.000 conciertos y ha participado en infinidad de galas benéficas, programas y espectáculos de televisión. En la actualidad es uno de los artistas más populares de Andalucía, y dedica parte de su tiempo a actividades de aventura y organización de eventos hípicos. Encarnó la figura del Rey Baltasar en el 1991.

Autora del Cartel: Isabel Sola

Sola es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, donde trabaja como profesora en la Facultad de BB.AA. y desarrolla su labor como artista plástica. Primer premio de pintura de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (2000). Beca de investigación del Ministerio de Educación y Cultura (2000). Primer premio Certamen Nacional de Pintura Fundación Cirugía Española (2005). Premio de la Junta de Andalucía (2007). Becada para asistir a la feria internacional de arte Great Gulfcoast Arts Festival, Pensacola, Florida, EE.UU. (2008). Participa en la Bienal Internacional XIV INTERBIFEP. International Gallery of Portrait, Tuzla (Bosnia y Herzegovina) (en 2011 y 2018). Premiada por El Correo de Andalucía (2016). Participa en la feria internacional de arte Art Fair Málaga (2017). Finalista en el Salón Internacional ARC de Nueva York (2017). Estancias internacionales en Florencia. Museo Uffizi. Ha expuesto individualmente en las galerías Haurie, Casa de la Provincia (Sevilla) y Alfama (Madrid). Su obra está en las colecciones del Museo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, de SS.MM. los Reyes de España, Duque de Alba, colección Haurie, Patronato del Alcázar y Diputación Provincial de Segovia, Ayuntamientos de Sevilla y Cantillana, CajaSegovia, y colecciones privadas en Florida (EEUU), Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y México.

Mago de la Fantasía: Francisco Manuel Luna Arteaga

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la gerencia empresarial y dirección comercial. Ejerce como gerente de la constructora “Diseños Constructivos para Soluciones Inmobiliarias S.L.” y como director del Departamento Técnico del Grupo VIVE Soluciones Inmobiliarias. Por otro lado, compagina su actividad profesional y empresarial con su labor como director de Desarrollo en Andalucía para la “Fundación Sandra Ibarra en Solidaridad Frente al Cáncer”.

Gran Visir: Adrián Villegas Duque

Estudió en el colegio Sagrado Corazón de Jesús del barrio de Nervión para posteriormente continuar con el Bachillerato en el colegio San Francisco de Paula. Licenciado por la Universidad de Sevilla en Medicina en el año 2006. Obtuvo el título de Facultativo Especialista Adjunto en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor tras haber cursado formación como Médico Interno Residente en el Hospital de Valme entre los años 2007-2011. Durante los meses de verano de 2011 desarrolló su actividad como Anestesista en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, para a continuación proseguir con dicho ejercicio médico, desde noviembre de 2011, en el Hospital Nuestra Señora de la Merced de la provincia de Osuna, en el cual además ejerce como Coordinador de la Unidad de Dolor Crónico desde Mayo de 2015. Socio y cooperante activo, de forma ininterrumpida, desde 2013 de la ONG IBERMED, Médicos con Iberoamérica, la cual lleva desarrollando múltiples proyectos médico-sanitarios desde hace 21 años a lo largo de toda Guatemala. Ha dirigido su proyecto quirúrgico desde 1997 en las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro en la ciudad de Antigua Guatemala. Vinculado con el Ateneo de Sevilla desde 2004, ha participado como beduino del Gran Visir en la Cabalgata.

Heraldo: Manuel Alejandro Cardenete

Catedrático de Economía, vicerrector de Posgrado y director Loyola Leadership School de la Universidad Loyola Andalucía. Licenciado en Economía y Empresa (1994) en la Universidad de Sevilla. Doctor en Economía (2000) por la Universidad de Huelva y diplomado en Alta Dirección (2011) en el Instituto Internacional San Telmo. Presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, académico de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, vicepresidente de la Sociedad Hispanoamericana Input-Output, vocal de la Junta Directiva Colegio de Economistas de Sevilla y council member de la International Input-Output Association.. Es también investigador asociado de las Universidades Autónoma de Chile y de las mexicana, UNAM y Autónoma de Coahuila.

Palas Atenea: Marta Luque Cano

En el próximo curso estudiará 2º Bachillerato en el Colegio Portaceli. Hermana de la Hermandad de la Macarena, del Rocío de Sevilla y de San Esteban. Su familia está muy vinculada al Ateneo de Sevilla y la Cabalgata de Reyes Magos. Durante el año colabora en diferentes acciones sociales de voluntariado con ancianos y niños en riesgo de exclusión social.