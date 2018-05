Pablo Machín, entrenador del Sevilla FC para las próximas dos temporadas

El técnico soriano llega al Sevilla FC tras hacer historia en el Girona FC, club al que cogió último en Segunda División y al que ha dejado consolidado en la élite.

El Sevilla FC y Pablo Machín han llegado a un acuerdo para que el técnico soriano dirija al Sevilla FC las dos próximas temporadas. Machín recala en Nervión, tras tres años y medio exitosos en el Girona FC, club al que llegó a finales de la 13/14 para salvarlo del descenso a Segunda B, ascenderlo a Primera y consolidarlo en la élite.

Según se señala en la página web del Sevilla FC, Machín es uno de esos entrenadores que no tardaron en descubrir su verdadera vocación, aunque su primer contacto con el fútbol fue como jugador en el CD Numancia de su ciudad natal. Dio el salto al primer equipo muy joven, cuando el equipo rojillo jugaba en Segunda B. Sin embargo, el lateral derecho tuvo que retirarse muy joven, cuando una lesión de rodilla le obligó a cerrar esa etapa a la tempranísima edad de 23 años. Dos años más tarde dio el salto a los banquillos en los escalafones inferiores del conjunto soriano hasta su llegada al filial numantino, al que consiguió llevar al play off de ascenso a Segunda B en la 2006/07. Esto le abrió ya las puertas del primer equipo, donde se mantuvo como segundo entrenador en las etapas de Gonzalo Arconada, Sergio Kresic, José Rojo y Juan Carlos Unzué.

Fue en el verano de 2011 y tras la marcha del propio Unzué, cuando Machín se hizo con las riendas del CD Numancia para dirigirlo en Segunda División. Aquel año el conjunto numantino acaba décimo en la tabla y se gana la renovación, aunque al no conseguir mejorar sus registros en el siguiente ejercicio, en el que el equipo acaba en el puesto 12, el Numancia decide prescindir de sus servicios. Tras esto, en 2014 es reclamado por el Girona FC para intentar la permanencia en la categoría de plata de un equipo que marchaba último a 13 jornadas para el final. Con una marca de 21 puntos sobre 39, consigue el objetivo en la última jornada al derrotar al Deportivo de la Coruña en Montilivi por 3-1. Esto le permite renovar dos campañas con el club catalán, que de la mano de Machín se disponía a vivir la mejor etapa deportiva de su historia.

En la campaña 14/15 estuvo a punto de dar la gran sorpresa. Sus 82 puntos en la fase regular son un récord absoluto en la historia del Girona, pero un empate ante el Lugo en la última jornada le dejó in extremis sin ascenso directo y el Zaragoza le arrebató el sueño en las semifinales del play off. No parecía que la siguiente temporada fuese a repetir tal éxito, pues rozaba los puestos de descenso en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta logró dar un giro a la situación y el Girona finalizó en cuarta posición, repitiendo participación en el play off. En esta ocasión el conjunto catalán llegó a la final, superando al Córdoba CF, pero el Club Atlético Osasuna volvió a dejar a Machín con la miel en los labios en la eliminatoria final. Por fin, a la tercera fue la vencida y el Girona FC consiguió el ascenso a Primera División en la 16/17. Fue con un empate a cero ante el Zaragoza en la penúltima jornada liguera, que le aseguraba el subcampeonato y por tanto el ascenso directo.

La recién terminada campaña fue la del estreno de Pablo Machín y del Girona FC en la máxima categoría. Y lo cierto es que no se puede decir que haya sido una transición complicada, pues los rojiblancos no tardaron en asegurar la permanencia y pelearon casi hasta el final por la séptima plaza. Décimo y con 51 puntos, el Girona vendió cara su piel en los dos partidos ante el Sevilla FC, aunque en ambos se acabó imponiendo el equipo sevillista. Con su característico sistema 3-5-2 y un marcado aprovechamiento del balón parado, Machín ha conseguido crear un sello bien definido que ahora intentará potenciar con las armas de un equipo asentado en Europa y diseñado para pelear por las máximas cotas.