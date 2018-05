Caparrós: “Lo primero es buscar un nuevo entrenador”

El técnico sigue poniendo la palabra equipo por encima de todo, ahora en el despacho: “Nos tenemos que ayudar, ellos a mí y quizás yo a ellos también”. El próximo entrenador para el Sevilla FC, lo primero.

Joaquín Caparrós vivió su puesta de largo como Director de fútbol del club y comenzó dando las gracias y dando una advertencia: “Estoy ilusionado y satisfecho. Le doy una vez más las gracias al club, presidente y consejeros por pensar en mi persona. Pero tengo que decir que la dirección deportiva está aquí sentada en primera fila. A veces se le pone ese titulito, pero el Sevilla tiene una de las mejores direcciones deportivas del fútbol europeo y mundial. Están aquí aunque muchas veces parece que aquí había un solar. Vienen trabajando todo el año y no han dejado de hacerlo, porque en las horas que llevo me han dado mucha información. Nos tenemos que ayudar, ellos a mí y quizás yo a ellos también. Hay que formar un equipo, que para mí no es una palabra hecha. Aquí lo hay y se ha demostrado”.

En cuanto a la importancia que se le dará a la cantera, reconoce que será máxima pero siempre conjugada: “Esto va por pasos. Tenemos que hacer un equipo para disputar Champions y estar arriba. Luego la competición y la exigencia dirán, porque todos los equipos se preparan. Vamos a ayudar al técnico y vamos a intentar mejorar este magnífico equipo porque somos exigentes y queremos más. Somos conscientes de que abajo hay mucho talento, que de aquí salen campeones y que mañana dos de ellos van a jugar la final de la Champions. Aquí se les forma muy bien y hay buen ojo. Eso tiene que estar conjugado con futbolistas importantes para aspirar a todo”.

Además, en cuanto al entrenador no quiso avanzar nada sobre las negociaciones, aunque lo ve como prioritario: “Esa es vuestra profesión. El que venga será el entrenador ideal y le vamos a apoyar creando un ambiente de unidad y transmitiéndole que este es un club grande. En su momento se anunciará pero no hay que tener prisa, porque los deberes están hechos. Aquí está la gente que se ha encargado de eso y lleva un año trabajando para definirlo todo y que el entrenador sólo tenga que elegir si quiere éste o éste. Vamos a esperar y todo está abierto en el mercado, porque entrenadores hay muchos”.