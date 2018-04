Caparrós apela a la “sangre” en su regreso al Sevilla F.C.

El entrenador utrerano ha sido presentado en el Sánchez Pizjuán, donde ha lanzado mensajes de motivación a sus nuevos jugadores. “Esos son los salvadores”, ha dicho.

Hasta tres técnicos han circulado por la sala de prensa del Sevilla F.C. esta temporada. Dicha situación no se vivía desde el curso 1997-98. Entonces el equipo merodeaba el “infierno” de la Segunda División. Ahora, en cambio, la posición en la Liga es mucho mejor; aunque la exigencia de la afición y la directiva hace muy distinta la perspectiva. El Sevilla no es el que era. De modo que no resultan extrañas expresiones como “salvar la temporada”. La meta es entrar en Europa, y el Sevilla no tiene demasiado margen de error en los cuatro partidos que restan.

A ese discurso se ha aferrado Joaquín Caparrós en el acto de presentación como nuevo entrenador del Sevilla. El utrerano ha apelado a la “sangre”. “Estoy deseoso de comenzar a entrenar -ha comentado-, deseoso de verle la cara de los jugadores… Quedan cuatro partidos, pero vamos a dejarnos la sangre, no solo nosotros, sino los futbolistas, porque cuando se tiene talento y se tiene calidad se puede hacer mucho más”.

Caparrós ha remarcado que de él no va a depender que el equipo se levante, porque “salvador no hay, salvadores son los futbolistas, el talento es lo que marca, y este equipo tiene mucho talento… Esos son los salvadores. El juego del fútbol es de los jugadores, son ellos los que deciden con su talento y calidad. Nosotros vamos a intentar conseguir una buena predisposición de los futbolistas”.

Por otra parte, Caparrós ha mostrado agradecimiento al presidente José Castro por confiar en él. “Es una satisfacción estar aquí, ésta es mi casa, por lo tanto muy contento, muy contento porque el Sevilla se haya acordado de mí. Es verdad que es una situación difícil, porque quedan pocos partidos, pero esta claro que estaba deseando volver y cuando se me necesitara iba a estar aquí… Estoy agradecido a este club, porque ser sevillista es muy grande, por lo tanto ser sevillista y que me den esta oportunidad…”, indicó.

En cuanto al derbi que queda por disputarse, Caparrós ha preferido no hablar directamente sobre el importante partido contra el Betis. “Hay que ir paso a paso, y partido a partido. Vendrá la Real Sociedad, y luego vendrá el Real Madrid. Tenemos que estar pendientes en lo más inmediato. Lo que quiero es servir al club, quiero estar al lado de la fábrica, tenemos la mejor fábrica de futbolistas, y yo quiero estar ahí, porque además tenemos al mejor director de fútbol base, por lo tanto, yo quiero estar junto a Pablo Blanco… Nuestros cinco sentidos están en la Real Sociedad”.

Por último, sobre la espinosa situación que vive el Sevilla con Steven Nzonzi, Caparrós ha señalado que “el club ha abierto un expediente y todavía no lo he leído. Tengo que verle la cara al futbolista, hay que verle la cara, y si le brillan los ojos, entonces sí, pero sin verle la cara no puedo decir nada”.