Castro: “como presidente tengo que pedir perdón a la aficción”

El máximo mandatario del Sevilla FC atendió a la prensa a su llegada a Sevilla y fue claro: “El martes hay un consejo de administración y tomaremos medidas, pero es momento de tener la cabeza fría”

José Castro quiso dirigirse a la afición del Sevilla FC a través de los medios de comunicación nada más llegar a Sevilla procedente de Madrid: “Bueno, a la afición sólo podemos pedirle perdón por lo de ayer, todos estábamos muy ilusionados y no dimos la talla, el equipo no tuvo intensidad ni acierto. Como presidente tengo que pedirles perdón a todos los sevillistas. El consejo de administración tomará medidas que crea que pueden aportar cosas para estos cinco partidos que nos quedan para estar en Europa. Veremos las decisiones que tomamos, pero es momento de tener la cabeza fría y pensar en qué es lo mejor para la entidad”.

En cuanto al asunto de Nzonzi, el presidente fue claro: “El club tiene previstas las normas de comportamiento y las aplicaremos, porque no era lo más apropiado en un día como el de ayer. Ha pedido perdón por ello y no tengo nada más que decir”. Cuestionado más en profundidad por posibles decisiones a tomar, aseguró que “estamos en contacto con Montella y nuestros técnicos, preocupados por la situación. Seguiremos hablando pero la experiencia me dice que hay que tener cabeza fría, pasará el lunes y el martes veremos cuales son las decisiones a adoptar”.

Castro no ocultaba su enfado, como el de cualquier sevillista: “Es una temporada de altibajos. No podemos estar contentos porque ayer no competimos, y si no lo haces en una final tan esperada y deseada no puedes estar contento. Yo tampoco. Ayer todo salió mal y a veces se puede perder pero no de esa forma. Todos estamos enfadados y por eso el presidente, reitero una vez más, pide perdón a una afición que nos acompaña, nos lleva en volandas y siempre está. Es un día para agachar la cabeza, trabajar, seguir intentándolo y tomar nota de todo aquello que hayamos hecho mal para que no vuelva a ocurrir”.