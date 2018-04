Exhibición del Barça ante un Sevilla que se humilló en el campo (0-5)

El equipo sevillista no supo manejar una situación que se les fue de las manos desde el primer minuto ante un arrollador FC Barcelona que fue a por todas en esta final de Copa del rey y que goleó al cuadro de Montella (0-5).

De la forma más dolorosa posible, el Sevilla FC se despertó del sueño de conseguir su sexto entorchado copero, en un partido en el que la intensidad inicial del Barcelona resultó determinante. Aunque hubo algunas fases de respuesta sevillista, los de Montella no consiguieron intimidar a Cillessen y los azulgranas apuraron hasta el final sus opciones de lograr el resultado más abultado posible.

No pudo ser y ni tan siquiera hubo tiempo para agarrar el sueño con las manos. El Sevilla FC cayó este sábado en la final de la Copa del Rey en el Wanda Metropolitano ante un FC Barcelona que dio su mejor versión de la temporada para acabar con la emoción del partido demasiado pronto. Y es que a la media hora de juego la ventaja culé ya era de dos tantos ante un Sevilla que, pese a despertar tras el 0-1, se vio demasiado superado por un rival que se impuso ante todo por su velocidad. En la segunda mitad nada cambió y tanto Iniesta como Coutinho, de penalti, terminaron de certificar una dolorosa derrota que obliga a pelear el objetivo europeo por la vía liguera

Montella salió al segundo tiempo con el cambio de Sandro por Correa, pero las cosas no parecían mejorar demasiado. El Barcelona, con la tranquilidad del marcador, tocaba con tranquilidad y confianza para ir a por más y lo acabó encontrando en el siete de la reanudación. Balón que le llega a Iniesta a la banda derecha y el capitán dribla a Soria para batirle con un tiro cruzado imposible. Justo después y con una enorme doble parada a Suárez y Umtiti, David Soria lograba impedir que la cuenta volviese a ampliarse. Tardó en responder, pero lo hizo el Sevilla pasada la hora de juego con una galopada de Sandro por la izquierda que encontró en Cillessen al verdugo del tanto del canario.

El Barcelona olía la sangre y así llegó el doloroso quinto gol, tras una mano de Lenglet dentro del área que aprovechó Coutinho para anotar desde el punto de penalti. Aunque Navas volvió a tirar de orgullo y el equipo las tuvo para al menos estrenar su casillero, la noche no estaba para concesiones y toca volver a casa con la dolorosa carga de una final perdida. Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones porque el objetivo europeo no lo permite, obligando a ponerse las pilas cuanto antes para afrontar la visita del próximo viernes al Levante UD en el Ciutat de Valencia.

Los más de 25.000 sevillistas desplazados hasta Madrid lanzaron una durísima reprimenda a su equipo con cánticos y gritos de “el Sevilla somos nosotros” entre insultos de todo tipo.

Ficha del encuentro

0. SEVILLA FC: David Soria, Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Sarabia (Layún, minuto 81), Correa (Sandro, minuto 46), Franco Vázquez (Nolito, minuto 85) y Muriel.

5. FC BARCELONA: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Coutinho (Dembelé, minuto 81), Busquets (Paulinho, minuto 76), Rakitic, Iniesta (Denis Suárez, minuto 88), Messi y Luis Suárez.

GOLES: 0-1, minuto 13: Luis Suárez. 0-2, minuto 31: Messi. 0-3, minuto 40: Luis Suárez. 0-4, minuto 52: Iniesta. 0-5, minuto 69: Coutinho de penalti.

ARBITRAJE: Gil Manzano, extremeño. Amarillas para Mercado, Escudero, Iniesta, Busquets y Franco Vázquez.