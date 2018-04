El Sevilla, en busca de la gloria copera ante el coloso Barcelona

La historia puede tener reservado al Sevilla FC un título copero que el FC Barcelona ha logrado tres años seguidos. Los nervionenses ganan en ilusión en esta novena final copera buscando su décimo título del siglo. Siete supervivientes de la final de 2016 ante los azulgranas; cuatro fueron titulares y ahora han venido siendo otros cuatro para Montella, el tercer técnico italiano que podría ganar una Copa española.

El Sevilla FC por ende no es nuevo en estas lides, por eso regresa a lo vivido con el prurito de repetir entorchado. Las estadísticas coperas del FC Barcelona no juegan este sábado en el Wanda Metropolitano: 40 finales y 29 títulos son muy elocuentes. Pero lo son también las 9 finales logradas por el Sevilla FC (incluida la presente) con 5 títulos en sus vitrinas. Cuarta final en el siglo XXI y dos títulos en 2007 (1-0 al Getafe, gol de Kanouté) y 2010 (2-0 al Atlético de Madrid, goles de Capel y el incombustible Navas ). La única no lograda hace tan solo dos años (2016) fue ante el equipo azulgrana, al cual le costó el mayor de los esfuerzos ganar muy al final por 2-0. Los sevillistas eran flamantes campeones de la UEL, al vencer al Liverpool, logrando cuatro días antes el último galardón europeo.

En el estadio Vicente Calderón estuvieron presentes en el once titular los sevillistas Rico, Carriço, Escudero y Banega, además de Soria, Pareja y Nzonzi que no jugaron. Montella hará repetir a varios de los citados. Si se compara con el cuadro culé, el FC Barcelona mantiene la base, ya que sólo faltarán Alves, Mascherano y Neymar; pudiendo repetir hasta 8 titulares de los once que vivieron esa final. En este sentido, los de Montella serán un once muy distinto, mientras que el de Valverde se parecerá en mucho al formado en la anterior final entre ambos rivales en aquel recordado mayo.

Datos al margen, ningún equipo tiene ‘in péctore’ el titulo a su alcance. Más que nunca, una final ofrece guiños futbolísticos y, tras las tres copas consecutivas del Barça entre 2015 y 2017, el imprevisible fútbol puede tener reservado al Sevilla FC una grata sorpresa. En todo caso, ese éxito sólo llegará si se afronta como la cita -también en el Wanda y ante el Atlético- que puso proa nervionense a la final de este sábado. Es decir, un sistema sólido y equilibrado, junto a la pegada precisa para aprovechar las ocasiones que seguro surgirán a lo largo del duelo.

Los dos merecidos finalistas han firmado una Copa intachable. Mejor los de Montella en el cómputo global: con siete victorias y un empate en ocho partidos disputados. Un total de 19 goles a favor y cuatro en contra, dos frente el Atlético. Correa es el 2º goleador general de esta edición copera con 5 tantos, escoltado por Ben Yedder (3), Navas, Muriel y Sarabia (2). Por su parte, los de Valverde, sumaron asimismo 19 goles a favor, tras seis triunfos parciales, un empate y una derrota en Cornellá (1-0). Sus goles se los reparten Messi, Suárez y Arnáiz (3 cada uno), seguidos por Alcácer y Rakitic (2).

Los datos referidos a los dos entrenadores, Valverde perdió la final de 2015 ante el Barça (3-1) como técnico bilbaíno y, ante el Sevilla, en la tanda de penaltis de la final de la UEL de 2007 como técnico españolista. Montella, con relación a su nacionalidad, tiene el precedente de dos técnicos italianos. Ancelotti con el Madrid ganó 1-0 la Copa a los azulgranas en 2014 y Ranieni 3-0 con el Valencia al Atlético en 1999. El napolitano puede ser el tercer entrenador italiano en tocar plata en la Copa española, la fiesta más querida del fútbol español. En ella, el sevillismo está convencido de que sus gargantas van a ganar por goleada en la grada y llevar a la victoria a su equipo en el césped. Un escenario más que posible: ganar una Copa del Rey no siendo a priori el favorito.