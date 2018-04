El Sevilla FC despierta del sueño europeo (0-0)

El Sevilla FC no lo pudo volver a hacer y cayó en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un partido muy serio pero en el que faltó más presencia ofensiva para meterse de lleno en la eliminatoria. Correa tuvo el 0-1 con un cabezazo al larguero, pero el Bayern acabó jugando con su ventaja para acceder a las semifinales.

No dejó de creer nunca, pero a veces la realidad es demasiado fuerte como para cambiar el destino. El Sevilla FC dijo adiós este miércoles a la Liga de Campeones tras su mejor actuación histórica en el torneo y plantando cara a todo un Bayern de Múnich en el Allianz Arena. En un duelo en el que los de Heynckes quisieron llevar el peso sin pisar al máximo el acelador, la ausencia de ese gol que habría metido al Sevilla en la eliminatoria permitió a los alemanes acabar contemporizando. Con Muriel y sobre todo Sandro, el Sevilla ganó en presencia ofensiva al final y Correa la tuvo de cabeza, pero no pudo ser.

Se hablaba mucho en la previa de los famosos minutos iniciales del Bayern. Y lo cierto es que el mano a mano de Lewandowski que le costó la amarilla a Mercado en el primer minuto daba crédito a dicha teoría. Sin embargo, poco a poco dicha intensidad se vio viendo relajada y el Sevilla pudo alternar minutos de toque con otros de sólido repliegue en el inicio el partido. El Bayern lo intentaba desde lejos sin mucho acierto, mientras que las llegadas a los dominios de Ulreich fueron demasiado espaciadas. Una de las más claras la tuvo Correa a centro de Navas, pero el argentino sólo pudo rematar muy forzado con la rodilla. Todo ello en una fase inicial en la que el colegiado no vio una clara mano de Boateng dentro del área con el brazo separado del cuerpo.

Mediada la primera parte se vivieron unos minutos de transición en el que el Bayern parecía tener la situación bajo control aunque sin demasiada mordiente. Sí que apretaron los bávaros conforme se iba acercando el descanso, obligando a fajarse a Navas ante un activo Ribery, que tuvo la más clara con un potente disparo que sacó bien David Soria. Justo antes, Hummels probó desde el pico del área con un disparo que salió rozando la escuadra. Es cierto que el Bayern puso una marcha más para anotar un gol psicológico, pero el Sevilla también tuvo la suya justo cuando se cumplía el 45. Fue con un error de Javi Martínez y un robo de Franco Vázquez para que Ben Yedder asistiera a Sarabia, pero el madrileño, encimado por Rafinha, no pudo rematar con comodidad.

La segunda parte no modificó demasiado el guión inicial, con un Bayern que prefería no volver loco el partido y un Sevilla que requería una versión más vertical de Banega y sobre todo de Franco Vázquez. Atrás, seguía el trabajo duro para los laterales con un sobrio Jesús Navas, que se fajó con Ribery hasta que el francés fue sustituido. Montella movió piezas pasada la hora de partido dando entrada a Muriel por Ben Yedder, justo el cambio inverso al que modificó el guión en Manchester. Sin embargo, el que gozó de la ocasión más clara del partido fue Correa. Fue en una falta lateral botada por su compatriota Banega, que el ex de la Sampdoria cabeceó estrellando el balón en el larguero.

Quedaban minutos, pero esa distancia de seguridad de dos goles era muy beneficiosa para los teutones, dispuestos a dar el golpe casi definitivo en alguna contra. Robben fue uno de los más ofensivos, pero a banda cambiada lo tuvo siempre muy difícil para ponerse de gol ante la presión de Escudero. En esas Montella sacó a Sandro, que percutió en varias ocasiones, pero el necesario primer gol no acababa de llegar. Ya en la recta final, cuando la situación se tornaba prácticamente imposible, el protagonismo pasó a la grada, cuando los casi 3.000 sevillista entonaron su himno ante un respetuoso silencio del público local.

Quedaba el descuento, que se empañó con un rifi rafe que le costó una excesiva roja directa a Correa, y es que el escocés William Collum pecó de una clara diferencia de criterio a la hora de mostrar las amonestaciones. Al final, un empate para estar orgullosos en una de las plazas más difíciles del fútbol europeo y que pone punto y final a una brillante Champions del Sevilla, con el indudable sueño de volver lo antes posible a la mejor competición del mundo.

Crónica facilitada por el Sevilla FC.