El triunfo se desvanece (2-2)

Inexplicable empate del Sevilla FC ante el FC Barcelona en un partido en el que la ventaja era de dos goles a falta de dos minutos, obra de Franco Vázquez y Muriel. Sin embargo, cuando todo acababa, Luis Suárez y Messi igualaron para los azulgranas, que mantienen una racha de imbatibilidad liguera de ya 37 partidos.

Impotencia puede ser la palabra que mejor lo defina. El Sevilla FC se dejó dos puntos in extremis en la que parecía la fecha en la que la espectacular racha liguera del líder iba a tocar a su fin. Franco Vázquez en el primer tiempo y Muriel tras el descanso pusieron al Sevilla en ventaja, pero salió Messi y el Barcelona no dejó de creer. Llovieron los contragolpes en los que se pudo matar el partido y el Sevilla manejaba con inteligencia la ventaja, pero en el 88 todo se nubló. Luis Suárez tras un córner y el propio Messi desde muy lejos consiguieron igualarlo todo y dejar al sevillismo con cara de incredulidad a las puertas de los cuartos de Champions.

Salió con bríos el Barcelona y Luis Suárez no tardó en plantarse ante Sergio Rico escoltado por la rápida línea de ataque azulgrana, aun sin Messi. Sin embargo, el Sevilla comenzó el partido con inteligencia, atento a las marcas individuales atrás y buscando aprovechar los espacios en la línea de tres cuartos para atacar con velocidad por las bandas. Eso sí, hubo que hacer frente a unos primeros minutos en los que los culés eran los que más inquietaban en el área rival. Sin ir más lejos a los diez de juego, ya la tuvo Luis Suárez con un disparo cruzado que salió lamiendo el poste.

No tardó en responder Correa tras una jugada trenzada entre Nzonzi y Navas, pero el argentino, que perdió el ángulo en el segundo palo, estrelló el balón en el cuerpo de Ter Stegen. Poco después fue Muriel el que lo intentó con un cabezazo en el área pequeña, pero la carga de su defensor fue suficiente para incomodar el remate y evitar su buena dirección. Con el paso de los minutos el partido se igualó y costó ver acciones de peligro, mientras Mercado veía la primera amarilla por una falta cerca del área de Rico. En la recta final del primer tiempo volvió a tenerla Iniesta con una falta que nadie tocó, pero el gol iba a ser sevillista.

Balón colgado a la izquierda para que Correa la baje con calidad y se apoye en Escudero. El vallisoletano la devuelve y Correa la pone en el corazón del área, donde inexplicablemente solo, Franco Vázquez se gira y bate por bajo la meta de Ter Stegen. Premio al trabajo de un Sevilla que estaba sabiendo leer el partido y que llegaba muy vivo al tiempo de descanso. Y que amplió la ventaja al poco de volver de los vestuarios, tras una nueva llegada desde la izquierda y un rechace cazado por Muriel y convertido junto al palo con habilidad. Mercado se había quedado en el banquillo por Layún, que fue uno de los principales baluartes a la contra.

Y es que los de Montella jugaban con inteligencia y solidaridad, corriendo riesgos en el borde del área pero siendo conscientes de que al contragolpe se podía acabar todo. El primero en tenerlo de dulce fue Navas, que prefirió ponerla atrás en el mano a mano y Franco Vázquez no acertó en el segundo palo. Muriel solo, hasta en dos ocasiones, así como Layún, tuvieron en sus botas la sentencia. Incluso sin llegar esta el Sevilla dominaba con juego de toque, mientras los barcelonistas, ya con Messi pero muy atrás, parecían desesperarse. Pero el líder no se rindió y en el 88 llegaba el intranquilizador 2-1, obra de Luis Suárez en un córner. En la siguiente jugada, disparo lejanísimo de Messi y Sergio Rico no puede evitar el empate.

Dolorosísimo castigo a la falta de definición sevillista y dos puntos que vuelan para impedir al equipo volver a asentarse en la zona europea. El martes no espera y la Champions League ya está aquí. A partir de ahí tocará volver a ponerse el traje liguero con el objetivo continental aún por definir. Para ese partido estará de vuelta Sarabia, hoy sancionado, mientras que el martes se cae por el mismo motivo Éver Banega.

Ficha del partido

2. SEVILLA FC: Sergio Rico, Mercado (Layún minuto 46), Kjaer, Lenglet, Escudero, NZonzi, Banega, Franco Vázquez, Jesús Navas (Nolito, minuto 80), Correa (Pizarro, minuto 70) y Muriel.

2. FC BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Paulinho (Denis Suárez, minuto 76), Iniesta (Paco Alcácer, minuto 80), Rakitic, Dembélé (Messi, minuto 58), Coutinho y Luis Suárez.

GOLES: 1-0, minuto 36: Franco Vázquez. 2-0, minuto 49: Muriel. 2-1, minuto 87: Luis Suárez. 2-2. Minuto 88: Messi.

ARBITRAJE: González González, castellano-leonés. Amarillas para Mercado y Sergio Rico.

Crónica facilitada por el Sevilla FC.