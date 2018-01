El Sevilla contará con casi 3.000 entradas para el Old Trafford

El club solicitó al Manchester United la asignación completa de entradas, unas 2.995, para el partido de vuelta en Old Trafford, el 4,1% del aforo del estadio. El club subvencionará a sus abonados el aumento que se pueda producir en el importe de los boletos.

El equipo ha explicado su postura en un comunicado oficial sobre la disputa con el Manchester United sobre el precio de las entradas después de que el club británico anunciase que aumentaría en 40 euros los precios para sufragar el viaje de sus aficionados.

En el comunicado, el Sevilla explica que hace una semana solicitó la asignación completa ofrecida por el Manchester United para el partido de vuelta en Old Trafford, consistente en 2.995 entradas -que representan el 4,1% del aforo de su estadio- a los precios inicialmente comunicados por el club inglés de 50, 51 y 60 libras.

Aduciendo a cuestiones de seguridad, asegura el Sevilla, el Manchester no ha cumplido con la regulación de UEFA de poner a disposición del club visitante el 5% del aforo de su estadio (casi 3.800 localidades), a la vez que comunicó los precios para dichas entradas a mediados de diciembre. Del mismo modo, el Sevilla FC informó al Manchester United FC de los precios fijados para el partido de ida en el Sánchez-Pizjuán, así como el número de localidades disponibles para sus aficionados. En base a todo ello, el Sevilla FC hizo la petición formal de las localidades ofrecidas el pasado día 2 de enero.

Según el equipo rojiblanco, pese a que se ha intentado llegar a un acuerdo para la fijación de los precios, este no ha sido posible, por lo que el club ha anunciado que mantendrá los precios, mientras que el Manchester United ha informado de su “decisión unilateral” de incrementar los precios para nuestros aficionados hasta equipararlos a los del partido de ida.

No obstante, el Sevilla FC informa que subvencionará las entradas de sus abonados que se desplacen a Manchester en el mismo importe en que se incrementen los precios inicialmente comunicados, por lo que no pagarán más de los 60 euros establecidos en un primer momento, además de poner en conocimiento del organismo UEFA tanto la negativa a facilitar el 5% de su aforo y la subida unilateral de los precios -posterior a la petición oficial de entradas-, así como que verifique “que un sevillista no pague ni un penique más que un aficionado británico por entradas similares”, como así recoge la regulación de la competición.