Derbi por Reyes (20:45h)

47º Sevilla FC-Real Betis en Liga en terreno sevillista. Duelo siempre emocionante e incierto, aunque con especiales connotaciones por el debut de Montella en casa, en Liga y en una cita de máxima rivalidad. Ambos llegan con derrota anterior ante los equipos vascos. Los locales, a por su quinta victoria consecutiva en Nervión en un derbi liguero, una racha que no iguala desde hace 38 años.

Para el Sevilla FC, el objetivo es único: un triunfo como regalo del día de Reyes al sevillismo en el fortín de Nervión, en el inicio del Sevilla FC de Montella, que debuta en casa, en derbis y en LaLiga. El reto es ineludible tras un final de año aciago, con dos derrotas foráneas y empate sin goles en propio feudo ante el Levante, mediado diciembre. La última victoria liguera se remonta justo a hace un mes (2-0) frente al Deportivo. Toca victoria, sumar tres puntos, mostrar una imagen sólida y empezar a enmendar el recuento goleador que ahora ostenta, con 20 goles a favor y 22 en contra, único equipo de los seis primeros clasificados con un balance negativo (-2).

En cuanto al Betis, y sobre su once, hablaba el míster en rueda de prensa. “Tanto Javi García como como Guardado llevan entrenándose toda la semana. Javi tuvo unas molestias al finalizar la semana anterior, pero ha solucionado sus problemas y está bien. Confiamos en que pueda estar en condiciones de jugar al igual que Guardado, que ya tiene olvidada su lesión y lleva un tiempo entrenándose con nosotros”, explicaba ante los medios Quique Setién.

“Podemos contar con él perfectamente. Por lo demás, hay algunos casos como el de Rafa Navarro que está con algunas molestias en la pierna. Luego, los dos jugadores que llevan más tiempo fuera son Campbell y Sanabria, que se han reincorporado al grupo esta semana y están haciendo unos trabajos al margen de sus compañeros. Todavía no están listos, tardarán pero ya les tenemos aquí con nosotros trabajando cada día”.

“Todos sabemos el significado de este partido. Es obvia su importancia, no es un partido cualquiera. Es el derbi, esta ciudad lo vive de esta manera y es importante. Creo que todos los jugadores saben perfectamente que no es un partido cualquiera y que hay que exigir un plus si cabe en partidos como este. Hay que poner todo el corazón, que seguro que lo vas a poner, y toda la inteligencia necesaria para superar a un gran rival”, mantenía.

Cada encuentro de la máxima rivalidad sevillana es un mundo cerrado que no entiende de estadísticas, pero la tendencia tiene su importancia. En este sentido, tras dos derrotas sevillistas por el mismo tanteo (1-2) en 2009 y 2012, los nervionenses sentaron sus reales y acumularon cuatro victorias consecutivas, en el tanteador y en el juego. Los recordados 5-1 en el mismo 2012 y 4-0 en 2013 fue completado hasta ahora por 2-0 y 1-0 (ambos en 2016), este último con gol de Mercado, desviando con la espalda una falta frontal de Nasri. Un balance de 12 goles a favor y sólo uno encajado en el citado lustro.

Si el Sevilla de Montella logra un nuevo triunfo, igualaría una racha que no ocurre desde diciembre de 1979 (38 años), cual fue encadenar en casa y en un derbi cinco victorias consecutivas. Racha que luego en 1981 fueron seis seguidas. En el balance local de triunfos ligueros en Nervión, el Sevilla podría sumar el número 30 (lleva 29), con seis empates y 11 plenos verdiblancos. Datos históricos de dicha tendencia, pero que no ganan partidos.

