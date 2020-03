El Sevilla empata ante el Atlético de Madrid (2-2)

El propio Ocampos tomó la responsabilidad y engañó a Oblak para volver a poner las tablas en un partido sin tregua. Hasta seis minutos tuvo que añadir el colegiado canario para compensar tanta espera por el VAR, minutos que el equipo nervionense supo manejar para llegar con el marcador en tablas al intermedio. Y tras la alta tensión del primer tiempo, el descanso pareció amansar a las fieras y deparó un partido muy distinto. El Atlético quiso imponer ese juego sin precipitaciones e intentando aprovechar la calidad de sus hombres de arriba, pero el Sevilla supo contener esa presión sin renunciar a acercarse por los dominios de Oblak. Eso sí, hubo que esperar a rebasar la hora de juego para que los guardametas se vieran obligados a reaparecer. Lo hizo con un paradón Vaclík, que evitó el gol desde fuera del área del recién salido Carrasco con una mano providencial.

Una acción que pareció despertar a los de Simeone, que vieron como el propio Carrasco erraba ya dentro del último cuarto de partido con todo a favor ante la portería sevillista. Lopetegui ya había dado entrada a En-Nesyri por Suso y poco después reforzaba la zaga con la entrada de Sergi Gómez, que sustituía a Joan Jordán. El Sevilla pasaba por tanto a una línea de tres atrás con Navas y Reguilón en los carriles. El carrusel de cambios sevillistas se cerró con la salida de Franco Vázquez en el lugar de Ocampos, cuando el partido ya encaraba la definitiva y peligrosa recta final. Y es que ya se ha vivido muchas veces el guión que arrebata el premio en la recta final, pero un Sevilla muy serio supo cerrar el expediente sumando un meritorio punto.

El Sevilla FC sale del Wanda Metropolitano en puestos de Liga de Campeones y manteniendo los dos puntos de renta sobre el equipo colchonero. Buenas sensaciones que sirven también para dejar atrás las dudas del partido ante Osasuna y que hacen aún más valiosa aquella victoria in extremis. Ahora no queda otra que armarse de energía y pensar en la importantísima semana que viene por delante. Primero el jueves en Nervión ante la AS Roma y posteriormente el domingo, en un derbi en el que no podrá estar el sancionado Gudelj, aunque sí Óliver Torres una vez cumplido su castigo.