El Sevilla vence en Mallorca y se marcha al parón tercero (0-2)

34 puntos. Tercero en la tabla con diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Así cierra el Sevilla FC el año 2019 y, sobre todo, con la inmensa alegría de que el último de los triunfos se ha conseguido este mediodía en Palma de Mallorca. Un gol en cada tiempo, primero de Diego Carlos y luego de Banega -desde el punto de penalti-, reconducen a los de Nervión a la senda ganadora que había dejado atrás en las dos últimas semanas. Sexta victoria a domicilio y una nueva portería a cero para celebrar la Navidad con el mejor sabor posible en blanco y rojo.

El Sevilla FC se marchó al túnel de vestuarios en la primera mitad con ventaja en el marcador en Son Moix y tras cuatro minutos de prolongación, después de que todo apuntara a las tablas con el tanto de Budimir, que tras la revisión del VAR se decretó finalmente que se encontraba en fuera de juego. De esta forma, al conjunto blanquirrojo le continuaba valiendo el gol conseguido por Diego Carlos, que remataba de cabeza con mucha fuerza y fe un centro desde la esquina botado por Banega en el ecuador del primer tiempo.

Antes, prácticamente dos minutos después del pitido inicial decretado por el colegiado, los locales pudieron inaugurar el luminoso con un claro chut de Lago Junior casi en el área pequeña, a pase del japonés Kubo desde la derecha, que positivamente para los intereses nervionenses se iba desviado por encima del larguero de Vaclík. Este nítido aviso mallorquín sirvió a los de Lopetegui para cambiar el ritmo de entrada al terreno de juego y comenzar a proponer su habitual juego, con llegadas por bandas tanto con Ocampos como con Munir, desde los costados izquierdo y derecho respectivamente.

El Mallorca arrancó la segunda mitad con la intención de colocar la igualdad que al final no fue en el tiro de Budimir y el Sevilla se defendía bien en estos primeros minutos de intensidad balear. Con los de Vicente Gómez insistiendo en su tarea, el VAR detuvo un saque de esquina local para revisar una posible acción punible en el área sobre Jordán, que el colegiado acabaría decretando como pena máxima. Banega, desde los once metros no perdonaba y, con potente tiro al centro del marco de Reina establecía el 0-2 en Son Moix.

A partir de aquí, El Mallorca desapareció en su afán por buscar algo de premio en el choque y los de Julen Lopetegui se afianzaron sólidos en su trabajo defensivo. Los cambios del técnico vasco mandaban a Koundé al lateral derecho y permitía gozar de más frescura a Navas. También el Mudo Vázquez daba el relevo Jordán y aportaba oxígeno en la medular. El paso de los minutos pudo llevar a algún gol más de los sevillistas, que definitavamente cerraban la decimoctava jornada con ese 0-2.

Ya, a la vuelta de Navidad en el 2020, el Sevilla FC recibirá al Athletic Club de Bilbao en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el último partido de la primera vuelta de LaLiga.