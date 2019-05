El Sevilla cae goleado frente al Leganés (0-3)

Con tantas cosas de cara el Leganés dio un paso atrás y se centró en evitar el ataque de un Sevilla que no era capaz de encadenar acciones de ataque pese a que la grada no paraba de poner de su parte. Un remate de Mercado con más corazón que cabeza dio paso al primer cambio del encuentro, con el que Caparrós dio entrada a Gonalons por Roque Mesa. El francés asentó el centro del campo sevillista y el equipo mejoró algo su rendimiento, pero apenas dio para un remate lejano de Sarabia como intento de acortar distancias antes del descanso. El propio atacante madrileño vio la primera amarilla de un partido en el que el navarro Undiano Mallenco se despedía del Ramón Sánchez-Pizjuán como colegiado. Un intermedio tras el que, además, el técnico blanquirrojo, sustituía a Promes para dar entrada a Franco Vázquez.

No parecían cambiar las cosas pese a todo, con un Leganés que tenía claro el plan de esperar e intentar aprovechar algún hueco para matar el partido. De hecho las dos primeras claras de la reanudación fueron visitantes, aunque Vaclík se encargó de que la desventaja no fuera aún mayor. Poco a poco, eso sí, el Sevilla fue tirando de intensidad para complicarle la vida al Leganés y fue Sarabia el primero que avisó con un remate demasiado inocente dentro del área a las manos de Cuéllar. Falsa alarma para un equipo que no encontraba la forma y que agotó el cupo de cambios a 20 minutos para la conclusión, cuando el croata Marko Rog dejaba el terreno de juego para buscar la chispa del canterano Bryan Gil. El barbateño cazó un rechace en el borde del área, dentro ya de los últimos 15 minutos de juego, que a punto estuvo de suponer el 1-2, aunque el balón se fue rozando el larguero.

Por desgracia el impulso se fue desinflando y el Leganés olió la debilidad sevillista para terminar de sentenciar en una acción de presión que culminó Óscar a ocho minutos para el final. Mazazo para la grada, a la que no le quedaron más fuerzas que y abandonó en gran medida el Ramón Sánchez-Pizjuán. Quedan seis puntos por jugar, los tres primeros en el complicadísimo Wanda Metropolitano y otros tres, probablemente en un duelo muy directo por Europa, en la última jornada en Nervión ante el Athletic Club. En cualquier caso, tocará esperar a lo que hacen el propio Athletic, el Valencia y el Getafe para saber en qué situación quedan los sevillistas en este inesperado cierre de la temporada liguera.