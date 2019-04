El Sevilla se lleva el gran derbi (3-2)

95 minutos de nervios desembocaron en un triunfo en El Gran Derbi tras una racha que en Nervión se ha había hecho ya demasiado larga. Golazos de Munir, Sarabia y Franco Vázquez para seguir apretando por la cuarta plaza.



No había paciencia para uno más. Tres derbis sin conocer la victoria eran demasiados en el bando sevillista y este Sábado de Pasión no defraudó ni un ápice. El Sevilla FC consiguió tres puntos de oro ante un Betis que consiguió seguir en el partido hasta el final pero que no sacó ningún partido a su juego de posesión ante un Sevilla que le ganó en pegada. Munir abrió el marcador para colocar al Sevilla al mando del marcador y el juego, pero toda la emoción quedó para la segunda parte. Lo Celso igualó las cosas y Sarabia no tardó en volver a desequilibrarlas, utilizando la clase del Mudo para abrir hueco en el marcador. Tello puso la emoción de falta directa y tocó apretarse los machos, pero la victoria se quedó en casa y la cuarta plaza se sigue acercando.

No era el inicio de partido que tanto habían imaginado durante la semana los sevillistas. La inesperada ausencia de Gonalons en el centro del campo pareció pasar factura en el plan establecido y eso convirtió a los verdiblancos en los jefes de la medular durante los primeros compases. Un mano a mano de Jesé con Vaclík que el checo sacó con reflejos fue el primer acercamiento a las áreas y pasado el cuarto de hora se precipitó el canario tras un doble error defensivo sevillista. Primero Navas erró en el pase atrás y luego el meta no acertó con el despeje a la desesperada. Jesé recibió y no vio a Canales solo, optando por lanzar desde lejos y permitiendo a Navas redimirse de su error inicial.

El gol de Munir mediada la primera parte le otorgó la manija al Sevilla hasta el descanso

La presión bética impedía al Sevilla sentirse cómodo y la volvió a tener Jesé, que se sirvió de un buen pase de Guardado, extremadamente solo, para volver a cruzarse con el internacional por la República Checa. Los intentos del Sevilla se habían limitado a juego directo con demasiada precipitación, pero en el primer aviso serio de los de Caparrós iba a llegar el primer tanto de la noche. Corría el minuto 26 cuando un robo de Vázquez en la izquierda le permitía ponerla al centro para Banega. Cambio de banda para Sarabia, que desde el flanco derecho la pone con mucho veneno al corazón del área. Ahí aparece Munir, que le gana la posición a Canales y la pone inapelable para batir de cabeza a Pau López.

El Sevilla estaba por delante y eso le cambiaría el semblante a la primera mitad. El Betis perdió el poderío y Ben Yedder pudo asestar un nuevo golpe justo a la media hora, pero el magistral pase interior de Franco Vázquez iba a terminar en remate del francés y gran parada a mano cambiada de Pau López cuando ya se cantaba el segundo. No pararon de intentarlo, aún así, los sevillistas, que no dejaban al Betis sacarla jugada en su campo e inquietaban con muchos hombres en las inmediaciones del área. Primera parte por lo tanto con dos caras muy distintas, una inicial con más comodidad bética aunque sin saber desactivar a Vaclík y una segunda, encarrilada con el gol, que dejó paso a un Sevilla mucho más capacitado para sacar partido a sus virtudes.

Pese a los dos goles de ventaja tocó sufrir hasta el final, con cinco minutos de alargue que dieron paso a una explosión de alegría

La segunda parte venía con curvas y tras un arranque dubitativo, el Betis volvía a sentirse cómodo. Un error de Roque en el primer minuto permitió a Lo Celso recibir y un buen Vaclík achicó. Poco después era Jesé el que volvía a desperdiciar un mano a mano agigantando la actuación de un gran Vaclík. Tanto parecía ir el cántaro a la fuente, que en el diez del segundo tiempo llegaba el 1-1, obra de Lo Celso a centro desde la izquierda de Junior. Por suerte no iba a durar demasiado la alegría en el bando bético, porque cuatro minutos después iba a llegar el segundo. Robo de Munir, dejada para Ben Yedder y remate espectacular de Sarabia en el segundo palo que volvía a poner las cosas en su sitio. Y aún en el minuto 64, la locura con un remate increíble de Franco Vázquez, que se vio demasiado solo y no lo dudó para ponerla imposible a López.

Quedaban 25 minutos y el Betis se fue con todo arriba para acortar distancias. Entraron Joaquín y Tello y Caparrós respondió con la salida de Promes y Aleix, con la lesión de Banega obligando a agotar las sustituciones con la salida de Rog. Una falta en la frontal del área suponía el 3-2 con demasiados minutos por delante, ocho más el alargue, así que tocaba sufrir para conseguir sacar el partido adelante. Como muestra, los dos saques de esquina consecutivos con Pau López al remate con los que todo terminó, permitiendo a todo el estadio liberar lo que había retenido durante tantos minutos. Triunfo que obliga al Getafe a ganar este domingo para retener la cuarta plaza y que aleja a uno de los rivales en la pelea por Europa, que se queda ya a nueve puntos y un (+25) en el golaverage general, que sería el que decidiría dado el caso.