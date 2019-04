Joaquín Caparrós anuncia que sufre leucemia crónica

El técnico puso fin a los rumores surgidos en las últimas horas sobre su estado de salud, anunciando que sufre una enfermedad que no necesita tratamiento ni tampoco le apartará de su trabajo.

Joaquín Caparrós finalizó su intervención ante los medios oficiales del club en el Estadio José Zorrilla aclarando unos rumores surgidos en las últimas horas sobre su salud. Acompañado del presidente de la entidad, José Castro, y del director general deportivo, Ramón Verdejo ‘Monchi’, el utrerano quiso dar tranquilidad: “Siempre he dicho que me hierve la sangre roja y parece que ahora ha habido un ‘pique’ con la blanca. Me han dicho que tengo una leucemia crónica, pero puedo hacer mi vida normal y quiero disfrutar de mi profesión. Tengo que dar las gracias a todo el mundo y comentar que no tengo ni que seguir un tratamiento, así que todo el mundo tranquilo. Por lo tanto, a disfrutar de la oportunidad más enchufado que nunca”.

Desde Sevilla Actualidad enviamos todo nuestro apoyo al utrerano.