Victoria sevillista tras 23 años de sequía en Zorrilla (0-2)

Los goles de Roque Mesa y Munir en los cinco últimos minutos deciden un partido que pudo resolverse antes, pero el VAR anuló un tanto de Ben Yedder en el primer tiempo. Cuarta victoria en los cinco últimos partidos para seguir a tiro de la Champions.

Tres puntos más para seguir peleando hacia el objetivo. El Sevilla FC ha sumado su segunda victoria consecutiva a domicilio y ha vuelto con 23 años de sequía en Valladolid, donde se ha impuesto con los goles en la recta final de Roque Mesa y Munir. Tras una primera parte nada vistosa de los de Caparrós en la que aún así anotó un gol que le anuló el VAR, en la segunda fue de más a menos hasta que una acción de calidad del canario rompió el partido para que Munir, a pase de Bryan, sentenciase en el descuento.

No empezó entonado el Sevilla en Zorrilla, donde los primeros minutos no fueron precisamente atractivos. Aunque el equipo de Caparrós intentaba salir jugando -a veces de forma demasiado atropellada- lo cierto es que le costaba plantarse ante la meta de Masip. El Valladolid lo intentaba de una forma más directa y le dio algo más de resultado. La primera la tuvo en el minuto 7, con un centro de Alcaraz que se cerró demasiado y no cogió portería pese a complicar a Juan Soriano. Dos minutos más tarde, eso sí,llegaba la réplica nervionense con un córner botado por Banega que cabeceó Mercado a la parte superior del larguero.

Poco a poco los blanquivioletas se fueron estirando y tuvieron varias claras. Pasado el cuarto de hora la tuvo Guardiola con un tiro al poste tras otro lanzamiento rechazado por Soriano, pero el colegiado anuló la acción por claro fuera de juego. Poco después era Keko el que, con todo a favor, remataba con la rodilla un centro desde la izquierda de Plano sin fortuna. Y es que los de Sergio González hacían pasar al Sevilla su peor momento de la primera parte y obligaban a trabajar a Soriano, que a la media hora tapaba con reflejos un tiro de Anuar tras un error en el despeje de Carriço. Curiosamente cuando peor estaba y de nuevo de córner iba a llegar lo que parecía el 0-1, con lanzamiento botado por Sarabia y cabeceado en el corazón del área pequeña por Ben Yedder. Todo parecía correcto hasta que, apoyado en el VAR, Sánchez Martínez anulaba el tanto por falta previa de Franco Vázquez en la melé previa al córner.