El Sevilla empata in extremis ante el Eibar (2-2)

Cuando todo parecía perdido a dos minutos para el noventa, dos goles abajo y en inferioridad numérica, el Sánchez-Pizjuán lo volvió a hacer. Goles de Ben Yedder y Sarabia para sumar un punto que, increíblemente pudieron acabar siendo tres

Con todo perdido, Nervión nunca se rinde. Tras tanto debate sobre la imagen del equipo a domicilio, este domingo se escenificó ante el Eibar que, incluso el día que no sale nada, ante su gente siempre hay tiempo para la reacción. Después de una primera parte con un Sevilla atenazado al que Orellana puso por debajo, el buen arranque de la segunda no tuvo sus frutos e incluso Charles lograba el 0-2 en una acción de estrategia. Banega vio la segunda, Kike García tuvo el 0-3 en un gol que acabó siendo anulado y la situación parecía irremontable, pero la magia del Sánchez-Pizjuán tenía otra opinión. Con más corazón que cabeza, primero Ben Yedder y luego Sarabia consiguieron igualar sobre la hora. Incluso, hubo opciones para la remontada final.

El partido se abrió con una primera advertencia ofensiva del Sevilla, con un tiro cruzado y raso de Sarabia, que se cambió las tornas con Ben Yedder en la izquierda. El madrileño lanzó muy cerca del palo izquierdo de Riesgo, pero a partir de ahí el Eibar adelantó líneas y protagonizó algunos acercamientos. El más claro, casi cumplido el minuto 10 de juego, permitió a Diop recibir en la frontal tras una internada de Orellana, pero el mediocentro lanzó por encima del larguero de Vaclík. Avisos que acabarían desembocando en el 0-1, acción que se guisó y se comió el chileno Orellana. Robo a Mesa en la frontal, regate a Kjaer y cuerpeo favorable con Carriço para batir con calidad a Vaclík.

Castigo para un Sevilla que más allá de los compases iniciales no era el habitual equipo dominador de los partidos de casa. A partir de ahí hubo reacción, pero no con dominio suficiente en la medular como para asumir las riendas del encuentro. El Eibar sentía que lo más difícil ya estaba hecho y se limitaba a estar bien colocado para intentar aprovechar la clarividencia de Orellana y volver a inquietar. Al menos, los acercamientos más peligrosos hasta el descanso sí fueron sevillistas. A la media hora, con un disparo sin dejarla caer en el segundo palo de Escudero que se marchó fuera. Poco después, con un centro de Sarabia y un remate de Ben Yedder que desbarató con la pierna Riesgo justo a tiempo.

Salió espoleado el equipo en la segunda parte y los primeros minutos de la reanudación se disputaron en campo armero. Lo intentó el Sevilla por la derecha, primero con una galopada de Quincy Promes y poco después con una acción de Sarabia con ruleta incluida, un balón suelto para Ben Yedder y un remate de André Silva que se encontró con el cuerpo de Ramis, que amortiguó el disparo para que Riesgo atrapase sin problemas. Un Eibar experimentado en este tipo de escenarios se veía exigido por el ataque nervionense, pero el tan manido último pase impedía llevar las acciones a buen puerto. En cualquier caso lo que estaba más cerca era el empate mientras el Sevilla poco a poco iba ganando en confianza. O esa era la impresión general.

Y es que el mazazo teóricamente definitivo llegó cuando más merecía el Sevilla y en una acción también dominada por los azulgranas, el balón parado. Con Franco Vázquez recién ingresado en el terreno de juego por Roque Mesa -antes lo había hecho Navas por Escudero-, córner botado al segundo palo para que Arbilla la ponga atrás de cabeza y Charles llegue con todo en solitario para mandarla dentro con otro testarazo. Despiste defensivo de mucho peso para un Sevilla que se quedaba en una situación muy complicada con casi un cuarto de partido por delante. Machín agotó sus cambios con un cuarto de hora por delante dando entrada a Bryan Gil por Carriço, en un último intento de llegar con opciones a la recta final del partido, pero el Eibar, o eso parecía, sabía cómo mantenerse a flote.

El joven barbateño lo intentó, pero el partido ya moría y el Eibar no parecía permitirse el lujo de dejarlo todo abierto. Para más inri, a cinco para la conclusión veía la segunda amarilla Banega, que tras su ausencia en Villarreal el próximo domingo, se mantendrá apercibido al no cumplir ciclo de amonestaciones. Sin embargo, el Sevilla nunca se rinde e incluso con diez consiguió dar una dentellada a su rival con un pase interior de Sarabia que supo resolver con calidad Ben Yedder. Hubo seis minutos de alargue e ilusión en la grada por lograr lo que parecía imposible… Pero Nervión no sabe de eso y se empeñó en darle la vuelta a la tortilla. En el segundo gol de alargue se consumaba el empate con un centro de Promes desde la izquierda que tocaba lo justo Sarabia para despistar a Riesgo.

Incluso hubo un par de arreones para terminar de echar abajo el Sánchez-Pizjuán, pero los corazones sevillistas no daban para más y la cosa quedó en un empate que sabe a victoria. Con todo perdido, el equipo suma un punto que deja la distancia con el Getafe en dos unidades antes de visitar a un Villarreal en graves problemas. Antes de La Cerámica, eso sí, toca viajar nada menos que a Roma, donde se escenificará el regreso a la competición europea ante una SS Lazio que ha ido creciendo en el arranque de 2019. Oportunidad perfecta para levantarse a domicilio en LaLiga y seguir en lo más alto de la tabla.