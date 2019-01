El Sevilla no tuvo opciones en el Camp Nou (6-1)

Tras adelantarse el Barcelona en el marcador, Banega desperdició un penalti para igualar el choque. Los azulgranas llegaron al descanso con la eliminatoria igualada y se pusieron 4-0 nada más reanudar. El gol de Arana pudo dar esperanzas, pero dos hachazos más remataron al Sevilla.

Acabó el FC Barcelona con las aspiraciones del Sevilla en esta Copa del Rey. El resultado de la ida obligaba a los azulgranas a empeñarse a fondo ante su afición y desde el saque de centro buscaron su objetivo. Los de Machín, que dispusieron de dos ocasiones muy claras para haber puesto la situación más difícil a los azulgranas, al menos en la primera mitad, cedieron ante el empeño local y acabaron sucumbiendo con un resultado bastante duro. El gol de Arana no impidió que los de Valverde certificaran el pase a la siguiente ronda, que acabaron el encuentro rematando con dos tantos más a los hispalenses.

Tras el pitido inicial, la primera internada en campo rival la protagonizó Roque Mesa, que entregó el balón algo retrasado a Sarabia y no pudo rematar bien desde la frontal. No tardaría mucho en empezar a apretar el Barcelona, con 3 corners consecutivos, que el Sevilla se esmeraba en despejar con contundencia, mostrando seriedad ante el asedio catalán. En una llegada sevillista, casi sin peligro, el balón golpeó en la mano de Rakitic dentro del área mientras intentaba despejar, donde no apreció nada el árbitro ni el VAR. En la jugada siguiente, Messi cayó en el área golpeando él mismo el suelo tras un leve contacto con Promes, donde esta vez sí, el colegiado señaló el punto de penalti. Coutinho adelantaba a los suyos desde los once metros.