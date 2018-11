El Sevilla deja abierta la clasificación (1-0)

No pudo ni siquiera conseguir el empate en Lieja un Sevilla al que se le puso en contra el choque con el gol de Djenepo y la inmediata expulsión de Sarabia ya en la segunda mitad. Un remate al larguero de Franco Vázquez en la primera parte fue lo más destacado por parte de los hispalenses

El Sevilla FC se la jugará en la última jornada ante al Krasnodar para acceder a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. La derrota ante el Standard de Lieja deja a los de Machín igualados a los belgas con 9 puntos y deberá vencer a los rusos para clasificarse. El empate en la noche de este jueves hubiese bastado, pero en un encuentro frío y desacertado de los hispalenses los locales hicieron valer la única opción que les quedaba y se quedaron los tres puntos.

Salió con mucha intensidad el conjunto belga al encuentro, consciente de que solo le valía el triunfo para poder seguir con opciones en el grupo y desde el principio intentó meter en su área al Sevilla FC. De hecho, la primera ocasión clara de gol no tardó en llegar, cuando en el minuto 8 Emond remataba cerca del palo derecho de Vaclík un centro puesto desde la banda derecha. Cumplido el cuarto de hora de partido, Carcela disparaba fuera culminando una contra tras una pérdida en el centro del campo de los blanquirrojos.

Superados estos sustos, el Sevilla se fue asentando en el frío del Maurice Dufrasne y controlando más la posesión de balón e intentando hacer mejor su juego particular. Los de Machín empezaron a llegar al área rival y Ben Yedder dio el primer aviso rematando por encima de la portería un buen centro de Arana desde la izquierda. Y en estas llegó la mejor de los primeros cuarenta y cinco minutos; con una buena conducción de Ben Yedder que colocaba el balón en mitad del área un poco escorado a Franco Vázquez y el argentino estrellaba con potencia su remate en el larguero.

Pudo comenzar muy mal la segunda parte para los hispalenses si Emond hubiese atinado a controlar un balón tras romper el fuera de juego. Se echó la pelota demasiado larga y Vaclík no tuvo problemas para blocar en su salida. Pero el Standard tenía claro que sus opciones pasaban por ganar en su feudo y comenzó a subir el ritmo y la intensidad que ponía el Sevilla sobre el césped, que no lo convenía. Y no tardaría mucho en encontrar la recompensa el bloque belga. Una combinación en las proximidades del área entre Carcela y Djenepo dejaba al segundo mano a mano con Vaclík, que nada podía hacer para evitar el tanto.

No pararían ahí las malas noticias para los blanquirrojos, pues Sarabía, que hacía pocos minutos que había ocupado la plaza de Aleix Vidal, era expulsado por doble amarilla. Quedaba el Sevilla por tanto con diez hombres y con el marcador en contra. Pero fue incapaz, pese a los cambios que introdujo Pablo Machín en busca de más peligro ofensivo, de llegar con claridad a la meta de Ochoa. El partido estuvo vivo hasta los seis de descuento que añadió el colegiado alemán, ya que incomprensiblemente Djenepo no era capaz de empujar un remate en boca de gol ni finalmente acabó entrando una aparatosa jugada entre Kjaer y Vaclík, que primero salvaba el portero y después estrellaban los locales en el travesaño.

La última jornada del grupo, recibiendo al Krasnodar, decidirá la suerte del Sevilla FC en el futuro de esta UEFA Europa League, pues deberá ganar a los rusos para no depender de lo que haga el Standard de Lieja en su visita a Turquía.