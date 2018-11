Victoria y liderato para el Sevilla

La jornada se lo puso en bandeja y el Sevilla FC no desperdició la ocasión de volver a ponerse en la primera posición. Un gol de André Silva abrió la lata y el equipo las tuvo de todos los colores para certificar el triunfo, pero el 1-0 mantuvo en el partido al Valladolid, que asustó hasta el final y obligó a Vaclík a trabajar a fondo.

Líder después de 13 jornadas. El Sevilla FC no dejó pasar la oportunidad de una jornada tan propicia y consigue ponerse al frente de la clasificación de LaLiga después de un nuevo triunfo de brega hasta el minuto 94. Queda claro que para estar ahí, esta temporada, va a tocar pelear con todo frente a todos y el Real Valladolid no fue una excepción. Aunque el dominio fue claramente sevillista y el marcador debió evitar apreturas mucho antes, la falta de acierto hizo que decidiera el golazo de André Silva de cabeza. El Valladolid hizo hasta dos goles justamente anulados y obligó a Vaclík a ser determinante, pero cualquier sufrimiento se da por bueno con un premio así.

No fue un inicio de partido cómodo, con muchas imprecisiones en cada entrega y un Real Valladolid dispuesto a asumir la posesión y discutírsela al Sevilla. De hecho, costó ver algún acercamiento nervionense en esos inicios del encuentro en los que Ben Yedder apenas si conseguía entrar en contacto con el balón. Ya en el minuto 12 de juego, primer acercamiento leve para los de Machín, con un centro desde la izquierda de Sarabia que Kjaer consiguió contactar de cabeza, pero su remate forzado y hacia el centro fue objetivo sencillo para el meta vallisoletano Masip. Eso fue quizás el punto de inflexión para empezar a ver un Sevilla más vertical e incisivo, con balones que empezaban a llegar sobre todo a la banda derecha de Aleix Vidal. El catalán también fue cogiendo temperatura y complicando a la zaga visitante en busca del primer gol.

Cerca ya de la media hora de encuentro volvía a probar Sarabia tras un balón suelto en el borde del área, pero el madrileño no encontró portería en su intento pese a que estaba rodeado de hasta tres compañeros en buena posición de tiro. Por suerte no tardó en redimirse el madrileño, que asistió en el minuto 30 desde la derecha para que André Silva la picase de cabeza imposible para Masip. Tras pegar en el poste, el balón se metió convirtiéndose en el 1-0. Justo antes había tenido la primera clara el Valladolid, pero el balón rechazado que cazó Óscar Plano no creó problemas a Vaclík. De ahí al descanso el partido fue más abierto, pero la vocación sevillista fue sin duda la de buscar el segundo para vivir una segunda parte plácida.Lo pudo lograr el propio André con un tiro lejano, pero Masip estuvo atento para evitarlo.