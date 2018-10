Jesús Navas dará nombre al estadio principal de la Ciudad Deportiva

El Consejo de Administración del Sevilla FC decidió este miércoles denominar al campo principal de la ciudad deportiva como Estadio Jesús Navas, en reconocimiento a la excepcional trayectoria del canterano y actual capitán del primer equipo, que con 450 partidos es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta nervionense en partido oficial. Forjado en la ciudad deportiva a cuyo estadio principal dará nombre, Jesús Navas es el futbolista nervionense más exitoso en la historia del Sevilla FC.

El presidente José Castro se lo comunicó este mismo jueves a Navas, después del entrenamiento, explicándole los motivos de la decisión tomada, así como las obras que se están acometiendo en el nuevo estadio. “Entendemos que el nombre adecuado para este estadio es el de Jesús Navas”, le comunicó Castro al palaciego, que emocionado afirmó que “es una sorpresa para mí, me he criado aquí, he crecido en este campo. Que el campo principal de la ciudad deportiva lleve mi nombre es un orgullo”. “Creemos que por tus valores, por tu trabajo, por tu forma de ser, por tu sevillismo y por todo lo que nos has dado en estos años, creo que era justo poner tu nombre para que se inmortalizara en este estadio”, añadió el presidente.

Navas atesora varios récords . Además de ser el jugador con más partidos oficiales, es el que más finales ha jugado con el Sevilla FC y el que más títulos ha conquistado -seis: dos UEFAS, dos Copas, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España-, junto a otros grandes como Kanouté, Palop, Luis Fabiano, Renato, Escudé, Dragutinovic y Adriano. Además, con 35 internacionalidades, es el sevillista que más veces ha jugado con la selección nacional, con la que ganó el Mundial de 2010 -participando en la final e iniciando la jugada que dio el título- y la Eurocopa de 2012.

Asimismo, Navas conquistó en su etapa el el Manchester City, club en el que militó cuatro temporadas y jugó 183 partidos, una liga inglesa y dos copas de la liga. Desde que debutara con el Sevilla FC en noviembre de 2003, hace casi quince años, Jesús Navas acumula 633 partidos entre el club nervionense y el City, promediando 44 partidos por temporada.