Todo listo para el derbi sevillano

Con las plantillas recién configuradas y los sevillanos volviendo aún de las vacaciones, el Gran Derbi irrumpe en la ciudad sin margen de error para ninguno. Pablo Machín afronta su primer duelo de estas características respaldado por el buen inicio de temporada. Setién: “Nosotros estamos muy bien”.



El Sevilla comenzó a entrenarse y a competir el primero, hasta el punto de que a estas alturas, ha disputado ya nada menos que nueve encuentros oficiales. Ahora, cuando media Sevilla -al menos la no futbolística- se encuentre aún regresando a casa tras el retiro vacacional, al Sevilla FC le tocará afrontar nada menos que el primer Gran Derbi de la temporada. Un duelo que habitualmente está reservado para fases de la competición con más rodaje y más cartas sobre la mesa, pero que repartirá en esta ocasión el mismo premio que todos los que se han venido disputando en la competición liguera desde que se instauraron los tres puntos por victoria.

Una y mil veces se ha dicho que en esos partidos no importa nada cómo llegue cada equipo, pero es que esta vez hay poco de donde agarrarse en ese sentido. El Betis viene de una meritoria pretemporada que hasta ahora en LaLiga sólo se ha visto recompensada con un punto de seis posibles. Mucho más bagaje hay en Nervión, con seis triunfos europeos, la goleada en Vallecas, la derrota en Tánger y el trabajado empate de hace una semana en Villarreal. En líneas generales, el Sevilla ha hecho bien las cosas y sobre todo ha demostrado una línea ascendente con respecto a lo que busca su entrenador. Lo bonito llega ahora, cuando todos esos ingredientes, de mayor o menor peso, se ponen en una coctelera que comenzará a moverse a partir de las 20.45 horas.

Ambos equipos llegan separados por tres puntos después del doble 0-0 de la pasada jornada

A diferencia de todo lo que se había jugado desde el verano, ya todos los equipos saben que lo que tienen es de lo que van a disponer al menos hasta enero, cuando se vuelva a abrir la ventana de fichajes. En ese sentido, Pablo Machín podría contar con una novedad con respecto a los que estuvieron el jueves, ya que pese a que Quincy Promes sólo ha podido completar un entrenamiento, el técnico no le descartó de cara a la lista de este mediodía. La adaptación del holandés deberá esperar esta semana por su marcha con la selección, al igual que harán ocho de sus compañeros para el primer parón de la temporada.

Sin embargo, no puede haber ni un solo elemento de distracción en los instantes previos a uno de esos momentos esperados de la temporada. Y es que después de dos duelos ante el Betis sin conocer la victoria, hay especial motivación en el vestuario nervionense para devolver las cosas al estado natural de los últimos años. Bien es cierto que hay muchos futbolistas nuevos y que varios de ellos jamás han vivido un duelo de estas singulares características, pero sí que lo saben figuras claves en el vestuario como Carriço, Banega o el propio Jesús Navas, más que acostumbrados a llevarse derbis a su terreno.

El extremeño Jesús Gil Manzano será el colegiado encargado de dirigir este siempre difícil encuentro, que será además el primer Gran Derbi de la historia asistido por el VAR. Una circunstancia que añadirá aún más picante si cabe a este partido siempre sujeto a emociones y opiniones, que por mucho que llegue antes de lo previsto y pase lo que pase, seguirá siendo tema de conversación en la ciudad por las próximas semanas.

Setién: “Nosotros estamos muy bien”

Por su parte, Quique Setién ha defendido ante el encuentro con el Sevilla FC, y tras las palabras de Pablo Machín que “es normal que vea a su equipo como favorito. Razones tiene porque ha empezado muy bien el campeonato, ha pasado unas fases. El Sevilla ha jugado bien en este mes que lleva ya de competición. Lo ha hecho francamente bien. Es normal que lo entienda así. Yo no sé quién es favorito de los dos, creo que va estar igualado. Nosotros estamos muy bien. Tengo mucha ilusión en mantener la línea de rendimiento de los primeros partidos salvo la puntería. Si estamos al nivel, el partido vamos a tener muchas opciones de sacarlo adelante si acertamos con las ocasiones de gol. El Sevilla es un grandísimo equipo, tiene grandes jugadores y va a comprometernos muchísimo, como no puede ser de otra manera. La tensión de estos partidos siempre invita a la igualdad. Lo que resuelve muchas veces son los detalles”.

Preguntado por las diferencias destacables entre los dos equipos, Setién señala que “es evidente que algo se ha igualado. No económicamente porque siguen teniendo un nivel superior a nosotros, pero a veces el dinero no es la fuente del éxito. Es hacer bien las cosas, acertar en las cosas que hagas. Al margen de lo que pueda ser el campeonato en líneas generales, está la rivalidad puntual con partidos como mañana (por hoy). En estos partidos puede pasar cualquier cosa. Hay tantas cosas en juego que a veces el componente emocional es más importante que el deportivo. Veremos cómo se gestionan la tensión que se puede generar en algunos jugadores que nunca lo han jugado y que tienen mucha ilusión de hacerlo. Veremos si somos capaces de poder dar la mejor versión en cuanto a fútbol. Eso es en lo que realmente creo. Haremos un buen papel. Seremos capaces de ganar el partido si jugamos bien, si mantenemos nuestra identidad, si somos capaces de estar tranquilos, de gestionar bien el balón, de elegir bien cuándo defender, cuándo atacar, cuándo ir hacia adelante y cuándo hay que tener calma. Espero que no nos dejemos llevar por el entusiasmo, que mantengamos la cabeza fría. Que todos los que vayan a jugar que den la mejor versión de sí mismos. Eso nos garantiza una victoria”.

Para Setién “la llegada de Machín ha cambiado la forma de jugar de este equipo, ya lo hemos visto con detenimiento. Lo conocíamos en el Girona y básicamente no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado son los jugadores. Son los que dan y quitan, los que hacen buenos o malos los sistemas. Parece que se han identificado muy bien. En algunas posiciones tiene algunos jugadores muy aptos y válidos, como Navas, para jugar de esta manera. Es una manera de jugar como otra cualquiera. Lo importante es hacerlo bien y ellos lo hacen. Llevamos toda la semana trabajando para hacer nuestro partido, para tratar de hacerles daño. Estoy seguro de que vamos a comprometerles muchísimo. No sé si será un partido abierto y de alternativas. Estamos muy bien, los jugadores están convencidos. Se ha trabajado a conciencia lo que vamos a hacer y seguro que vamos a dar un buen nivel. En ese sentido, nuestra afición, porque siempre es bueno mandar un mensaje tranquilidad en cuanto al compromiso, a la exigencia, que tenemos todos parea afrontar este partido con garantías”.

Preguntado sobre el ambiente del derbi, el entrenador del conjunto bético se declara como una persona tranquila “no me dejo llevar por las emociones ni por el entusiasmo. Este partido soy consciente que para los béticos es importantísimo, igual que para ellos. Para nosotros, que jugamos en casa, es muy importante y lo vamos a afrontar con toda la seriedad y las ganas. Mandaría un mensaje a la afición de apoyo, de convencimiento de verdad. Tienen un equipazo, con unos jugadores muy comprometidos que están deseando que empiece el partido. Que nos echen una mano, que seguro que lo van a hacer, pero que puede haber momentos difíciles y necesitaremos todo el apoyo para salir adelante, esto nunca lo conseguiremos solos. Es importante que sintamos que tenemos un gran equipo, porque lo tenemos, el equipo juega bien. Es reconocido en toda España por cosas muy positivas. Independientemente de quien salga, que sé que hay preferencias en que juegue uno u otro, igual que hay algunos que piensan que hay que jugar con cuatro defensas en vez de cinco. Cualquiera que sea la forma y los jugadores, que les respalden y apoyen porque esa es la forma de que este club siga creciendo y vaya hacia adelante. Hay muy buen equipo, muy buenos jugadores. Hay una estabilidad muy grande en todos los estamentos del club y esto es lo que nos tiene que empujar a todos, al margen de que siempre puede haber accidentes como nos pasó con el Levante”.

Sobre el resultado, Setién se moja, “me conformo con un 2-1 y sufriendo. Lo que conformaría es con que el equipo juegue bien de verdad. Así seguro que hay más posibilidades de ganar”.