Empate sin goles en un partido de intensidad (0-0)

Empate sin goles entre Sevilla y Villarreal en una calurosísima noche con motivo del reestreno liguero del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Machín dominaron durante muchos minutos y tuvieron la victoria en el arreón final, pero un serio Villarreal puso las cosas difíciles. Escudero se lesionó gravemente en el codo tras una mala caída.

El intensísimo calor dejaba claro las alturas de la temporada en la que se encuentran ambos equipos, pero la intensidad de un partido entre dos aspirantes a todo hace que nadie espere. Sevilla y Villarreal se batieron en un disputado encuentro en el que el Sevilla comenzó dominando pero no tuvo demasiados acercamientos ante la meta de Asenjo. Las más claras fueron un disparo de André Silva desde la frontal y sobre todo un disparo de Ben Yedder al poste en el tiempo de alargue que pudo haberlo cambiado todo. Para entonces ya no estaba sobre el césped Sergio Escudero, que protagonizó la imagen más impactante de la noche al tener que abandonar el césped con una seria lesión en el codo izquierdo. Con cuatro puntos de seis y tras la importante cita europea del jueves, lo próximo que toca es nada menos que El Gran Derbi.

Que Mario Gaspar estuviera ya amonestado a los cuatro minutos por intentar frenar una galopada de Navas fue un claro ejemplo de lo que sería la primera parte. Con las altas temperaturas presentes en todo momento, el Villarreal optó por un fútbol más estático que sólo se revolucionaba cuando el balón llegaba a los atacantes amarillos. Por su parte, el Sevilla arriesgaba más y los cambios de ritmo por la banda derecha eran su mejor arma. Pronto avisó Roque Mesa, con un potente disparo que logró despejar Asenjo, pero lo cierto es que la primera parte no fue un carrusel de ocasiones sevillistas. Pese a ello, pasado el cuarto de hora, la tuvo muy clara André Silva, que tras deshacerse de Pedraza con un vistoso giro de cadera, ajustó tanto su disparo al primer palo que no logró encontrar portería.

A partir de ahí el Sevilla dominó, presionó con un asixiante Roque Mesa y distribuyó bien el juego tanto con los laterales como con Banega. Sin embargo, no le fue sencillo ponerse de gol ante la meta castellonense. Sin ir más lejos, quien más cerca estuvo de estrenar el marcador fue el equipo de Javier Calleja, sobre todo en la figura de su atacante de referencia, Toko Ekambi. El camerunés probó a Vaclík desde lejos, como poco antes lo había hecho Fornals. Pero cuando más exigió al checo fue en una acción por la derecha en la que le ganó la partida a Sergi Gómez y disparó con poco ángulo. El meta, muy sereno, no se venció y salvó la acometida con suficiencia. Un par de acciones que hicieron despertar al Villarreal en una primera parte de dominio sin mordiente en el Sevilla.

La segunda parte no cambió el guión, y más allá de un disparo alto de André Silva, el Villarreal volvió a tomar el mando de los acercamientos agigantando a Tomas Vaclík. El ex del Basilea volvió a salvar a los suyos a disparo de Bacca, que recibió un pase medido de Gerard Moreno. Justo antes había sido Kjaer el héroe al despejar de forma providencial un disparo de Fornals, que había aprovechado una pérdida de Banega en el centro del campo. A partir de ahí Machín buscó más físico con la entrada de Gonalons y Aleix Vidal, dejando el terreno de juego tanto el propio Banega como un Franco Vázquez que lo intentó pero que no encontró el acierto del pasado domingo en Vallecas. Y cuando el técnico sevillista ya tenía preparado el tercer cambio, el de Ben Yedder, una jugada escalofriante cambió los planes.

Sergio Escudero, pegado a la banda izquierda, saltó en busca de un balón ante Raba, que le hizo la cama y obligó al vallisoletano a precipitarse al suelo sin ningún punto de apoyo. La mala suerte hizo que todo el peso cayese sobre su brazo izquierdo y que el codo girase sobre sí mismo dando lugar a una imagen no apta para aprensivos. Aunque la grada pareció quedarse fría con una lesión tan impactante, lo cierto es que el Sevilla aprovechó al máximo los últimos minutos y tuvo dos muy claras para llevarse dos puntos más. Primero la tuvo André Silva, que no atinó a rematar una dejada de Mercado en el área pequeña. Justo después y ya en el alargue, fue Ben Yedder el que remató al poste derecho de Asenjo con un disparo muy potente que no pudo dar el premio del gol.

Al final, toca valorar un punto que hace cuatro de seis, lo que mantiene a los sevillistas en la zona alta de la clasificación. Mañana se entrará ya en semana de Gran Derbi, aunque hasta el próximo viernes será difícil centrar algún esfuerzo en la visita al Benito Villamarín. Antes toca terminar de cerrar la eliminatoria de play-off de la Europa League ante el Sigma Olomouc, un equipo que no pasa por su mejor momento en el torneo doméstico y que arrastra el 0-1 de la ida en el Andruv Stadion.

Ficha del partido

0. SEVILLA FC: Vaclik, Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero (Ben Yedder, minuto 83), Roque Mesa, Banega (Gonalons, minuto 63), Sarabia, Franco Vázquez (Aleix Vidal, minuto 63) y André Silva.

0. VILLARREAL CF: Asenjo, Mario Gaspar, Alvaro, Cáseres, Víctor Ruiz, Fornals (Jaume Costa, minuto 61), Trigueros, Pedraza, Cazorla (Raba, minuto 78), Ekambi (Carlos Bacca, minuto 62) y Gerard Moreno.

GOLES: No hubo.

ARBITRAJE: Undiano Mallenco, navarro. Amarillas para Mario Gaspar, Jaume Costa, Mercado, Sarabia y Kjaer.

Crónica facilitada por el Sevilla FC.